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14.12.2019 07:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье игравшая на бирже учительница лишилась 700 тысяч рублей

Текст: Юлия Гарднер

Мошенники обманули 46-летнюю учительницу из поселка Куанда Забайкальского края более чем на 700 тысяч рублей.

Желая заработать на разнице валют, женщина зарегистрировалась в брокерской компании. Она внесла свои персональные данные, открыла счет, куда зачислила 75 тысяч рублей и стала играть на бирже. Выиграла один миллион 900 тысяч рублей и на этом решила остановиться. Однако закрыть счет и снять деньги оказалось не так-то просто.

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Прежде представитель компании попросил ее оплатить налог на прибыль - 132 600 рублей. Вдобавок учительница заплатила за работу брокера и хранение денег 683 тысячи рублей.

"Однако с нее стали требовать оплатить иные расходы. Женщина отказалась и, желая вернуть потерянные денежные средства, в интернете нашла информацию об оказании юридической помощи. Ей обещали помочь и попросили внести 20 тысяч рублей, что она и сделала. Однако данная услуга оказана не была, женщина обратилась в полицию", - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

По факту хищения проводится проверка. Установлено, что брокерская фирма находится в Москве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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