Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом

Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.

Сообщение о том, что на улице прозвучали выстрелы, поступило в отдел полиции по Белебеевскому району от сотрудников одного из городских кафе.

Выяснилось, что пострадал 20-летний юноша, к которому на улице Сыртлановой подошли двое неизвестных и потребовали оплатить им выпивку. Когда молодой человек отказался, один из мужчин выстрелил в него из травматического пистолета.

Затем парочка направилась в другое заведение, где ситуация повторилась. Но теперь уже за отказ угостить пивом поплатился 26-летний посетитель. Он получил пулю. Также злоумышленники обстреляли стоявший на улице автомобиль, думая, что он принадлежит несговорчивому мужчине.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, любителей поживиться за чужой счет сотрудники патрульно-постовой службы задержали по горячим следам. Ими оказались двое неработающих местных жителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

- При задержании мужчины пытались оказать сопротивление. У одного из них при себе оказался травматический пистолет, которым он размахивал перед сотрудниками полиции, - уточнили в пресс-службе министерства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, а также составлены административные протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.

Обоих пострадавших с телесными повреждениями госпитализировали в центральную районную больницу.