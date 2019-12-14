Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином

Как стало известно, депутат Госдумы подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы. Ситуация может стать предметом рассмотрения думской комиссии по этике.

Символический подарок был преподнесен на открытии школы в поселке Гидроторф Нижегородской области. Депутат Госдумы Вадим Булавинов адресовал банку вазелина главе поселковой администрации и подрядчику, сообщают местные СМИ. При этом народный избранник объяснил смысл подарка: дело в том, что новую школу в поселке ждали не один десяток лет, депутату даже пришлось обращаться в прокуратуру для ускорения процесса.

Поведение Булавинова может рассмотреть комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики, если получит обращение по этому поводу. Об этом заявил председатель комиссии Отари Аршба.

- Если это демонстративный жест на уровне китча и если это не является предметом административного наказания, то мы ему свою позицию выскажем, - цитирует его РИА Новости. Он добавил, что комиссия проверит, выходит ли данный поступок за рамки допустимого для депутата поведения.

Аршба также пояснил, что для рассмотрения обращение должно поступить от главы региона.