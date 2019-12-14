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14.12.2019,  
11:50
Текст:  Олег Корякин

На подлете: авиационная ракета "Монолит" готова к испытаниям

Разработчики управляемой ракеты "Монолит" класса "воздух-земля" переходят к финальному этапу проекта.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил ТАСС, что новейшая ракета "Монолит" калибра 122 миллиметра готова проходить госиспытания.

В подробности он вдаваться не стал, поскольку проект закрытый.

Напомним, впервые информацию о создании ракеты "Монолит" Владимир Лепин, озвучил в октябре 2018 года.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Тогда он пояснил, что снаряд сначала будет двигаться по баллистической траектории. А на подлете к цели командир сможет скорректировать ее точность.

По сути, ее можно назвать "сестрой" другой авиационной ракеты - С-8 ОФП "Бронебойщик" калибра 80 миллиметров. Из ее проекта вырос "Монолит".

Обе должны со временем "отправить на пенсию" своих предшественниц - неуправляемых ракеты С-13 и С-8. Они были созданы в Советском Союзе в начале 1970-х годов.

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