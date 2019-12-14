На подлете: авиационная ракета "Монолит" готова к испытаниям

Гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил ТАСС, что новейшая ракета "Монолит" калибра 122 миллиметра готова проходить госиспытания.
В подробности он вдаваться не стал, поскольку проект закрытый.
Напомним, впервые информацию о создании ракеты "Монолит" Владимир Лепин, озвучил в октябре 2018 года.
Тогда он пояснил, что снаряд сначала будет двигаться по баллистической траектории. А на подлете к цели командир сможет скорректировать ее точность.
По сути, ее можно назвать "сестрой" другой авиационной ракеты - С-8 ОФП "Бронебойщик" калибра 80 миллиметров. Из ее проекта вырос "Монолит".
Обе должны со временем "отправить на пенсию" своих предшественниц - неуправляемых ракеты С-13 и С-8. Они были созданы в Советском Союзе в начале 1970-х годов.