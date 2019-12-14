Назван срок начала работы регионального центра по хоккею в Чувашии

Глава правительства Чувашии Иван Моторин проинспектировал ход строительства Регионального центра по хоккею.

Объект возводится при Чувашском кадетском корпусе ПФО им А.В.Кочетова в Чебоксарах и станет одним из самых крупных спортивных сооружений в республике.

На сегодняшний день завершенность работы оценивается на 80 процентов. По словам главного инженера по строительству компании-подрядчика Павла Михайлова, работы идут сразу по нескольким направлениям - в настоящее время осуществляется монтаж внутренних систем водоснабжения и электроснабжения, в ближайшее время строители приступят к бетонированию основания ледовой арены. Параллельно ведется монтаж. Иван Моторин призвал подрядные организации не снижать качества и темпов строительных работ.

По контракту объект должны ввести в эксплуатацию в мае 2020 года.

Как сообщила и.о. министра физической культуры и спорта Чувашии Эльвира Матренина, финансирование и работы идут по плану, предусмотренному соглашением кабмина республики и минспорта РФ в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Общая стоимость сооружения составляет более 277 миллионов рублей, из них свыше 180 миллионов рублей выделил федеральный центр.

С введением в строй новой ледовой арены в столице Чувашии появится региональная база для подготовки юных хоккеистов.

Как отметил директор республиканской спортивной школы олимпийского резерва №4 по хоккею Олег Салтыков, на базе центра будут проводиться тренировочные сборы для юных перспективных хоккеистов со всей республики, чтобы пополнять команды спортшколы. Кроме того, арена позволит проводить не только республиканские, но и всероссийские соревнования, такие как "Золотая шайба" и "Добрый лед". Уже есть договоренности о проведении турниров такого уровня в октябре следующего года.