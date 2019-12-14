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14.12.2019 20:20
Проект: В регионах

Объем переработки ТКО в Чувашии повысят на треть

Текст: Сергей Кирсанов
Объемы переработки твердых коммунальных отходов в Чувашии в течение пяти лет должны быть увеличены на 30 процентов. Решение этой задачи является одной из целей республиканских программ, реализуемых в рамках национального проекта "Экология".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Об этом заявила замминистра природных ресурсов и экологии ЧР Марина Трофимова на совещании в Госсовете республики.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Чувашия вошла в топ-20 регионов по эффективности работы

В настоящее время, как сообщили замглавы минприроды Чувашии, республика участвует в шести региональных проектах: "Оздоровление Волги", "Cохранение уникальных водных объектов", "Сохранение лесов", "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода". Общий объем финансирования по ним с 2019 по 2022 годы составляет более 3,7 миллиарда рублей.

- В рамках реализации национального проекта работа ведется по следующим направлениям: контроль за утилизацией отходов, очистка воды и воздуха, сохранение флоры и фауны, а также разработка новейших экологически безопасных производственных технологий, - добавила Трофимова.

В республике ведется работа по формированию комплексной системы обращения с ТКО, созданию условий для вторичной переработки запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. В ближайшие три года в республике планируется провести рекультивацию четырех крупных действующих свалок, а также трех закрытых полигонов ТБО.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чебоксарах начали возводить комплекс очистки дождевых стоков

Региональный координатор федерального проекта "Чистая страна" Сергей Лебедев рассказал о концепции создания экотехнопарка на территории Чувашии. Основная цель формирования сети кластеров сортировки и обработки мусора - снижение объемов полигонного захоронения и повышение уровня использования вторичного сырья в отечественном производстве, создание вторичных материальных ресурсов, в частности, товаров народного потребления.

По его словам, на сегодняшний день только порядка 10 процентов ТКО, произведенных в Чебоксарах и Новочебоксарске, идет во вторичный оборот. В Чувашии должна появиться новая отрасль, которая благодаря вторичной переработке позволит снизить до минимума вред природе.

- Согласно утвержденной стратегии развития мусороперерабатывающей отрасли, уже через 10 лет на переработку будет направляться до 80 процентов всех отходов. Объемы неперабатываемых отходов, подлежащих захоронению, будут значительно снижены, - заявил Сергей Лебедев, добавив, что в настоящее время идет работа над заявкой в федеральное министерство промышленности и торговли для создания экотехнопарка.

Председатель госсовета Чувашии Альбина Егорова обратила внимание, что на протяжении нескольких лет республика по данным национальных рейтингов входит в число экологически благополучных регионов страны, вместе с тем вопросы охраны окружающей среды, защиты природных объектов постоянно находятся в центре внимания органов государственной власти республики.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии перевыполнили план по восстановлению лесов

- Многое зависит от нашего собственного выбора и поведения: от образа жизни, от отношения к природным ресурсам и коммунальным благам. Каждый может внести свой вклад в решение экологических проблем: не бросать мусор мимо урны, экономить воду, беречь леса, пользоваться многоразовыми вещами: посудой, пакетами, снизить использование пластика в быту. Это простые вещи, которые составляют основу экологической культуры, а вклад в улучшение экологии родной страны огромен, - в отметила спикер парламента.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии

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