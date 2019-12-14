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14.12.2019 20:29
Проект: В регионах

В Комсомольскую ЦРБ поступило оборудование для паллиативной помощи

Текст: Сергей Кирсанов
Современное оборудование поступило в отделение паллиативной помощи центральной больницы Комсомольского района Чувашии в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как сообщили в минздраве республики, паллиативная медицинская помощь в отделении оказывается пациентам со злокачественными новообразованиями, прогрессирующими заболеваниями терапевтического профиля, тяжелыми последствиями нарушений мозгового кровообращения, тяжелыми необратимыми последствиями травм, дегенеративными заболеваниями нервной системы в поздних стадиях заболевания.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В 2018 году в отделении проведен капитальный ремонт на сумму более семи миллионов рублей. Заменена система водоснабжения и канализации, система вентиляции, отопления, входные группы, окна и многое другое.

За счет резервного фонда правительства РФ было закуплено оборудование и медицинская мебель на сумму более 900 тысяч рублей.

По нацпроекту "Здравоохранение" в 2019 году в отделение поступило оборудование на сумму более 700 тысяч рублей. На эти средства были приобретены современные устройства для пациентов.

Отделение паллиативной медицинской помощи Комсомольской центральной районной больницы обслуживает население городов Шумерля и Алатырь, а также Шумерлинского, Алатырского, Ибресинского, Порецкого, Комсомольского, Яльчикского, Батыревского, Шемуршинского районов.

Только за 11 месяцев этого года в учреждении качественную помощь получили более 350 пациентов.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии

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