В Москве состоялась встреча пензенского землячества

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в Москве собрание пензенского землячества, которое возглавляет Герой России космонавт Александр Самокутяев.

Глава региона выразил благодарность членам землячества за то, что они не теряют связь с родной землей.

- Я искренне рад нашей сегодняшней встрече, которая продолжает традицию, заложенную несколько лет назад. Для каждого из вас Пензенская область - не просто территория на карте. Это малая родина, к ее судьбе невозможно быть равнодушным, даже если вы уже многие десятилетия живете в другом месте. Спасибо всем вам за помощь и поддержку, которую вы оказываете области, - поблагодарил земляков Иван Белозерцев.

Он также проинформировал об основных показателях достигнутых регионом в этом году в экономике и социальной сфере, о реализации крупных инвестиционных и национальных проектов.

Уходящий год оказался достаточно успешным в плане инвестиций. Пензенская область в рейтинге Национальной Ассоциации агентств инвестиций стала лидером по числу реализованных проектов. Кроме того, заключены новые соглашения - это и сельское хозяйство, и индустриальное направление. Общий объем инвестиций в экономику региона на ближайшие три года только по заключенным соглашениям оценивается в 21 миллиард рублей.

Реализация инвестиционных проектов позволила вместе с бизнесом создавать новые рабочие места с достойной заработной платой. В 2018 году в рамках инвестиционных соглашений было создано 774 рабочих места со средней заработной платой около 34 тысяч рублей, в этом году уже больше 1300 рабочих мест со средней заработной платой более 37 тысяч рублей.

Сейчас в стадии реализации находится 89 концессионных соглашений, 11 из них заключено в этом году, с общим объемом привлекаемых частных инвестиций - 2,2 миллиарда рублей. Основная часть соглашений заключена по проектам в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах. Также развиваются проекты государственно-частного партнерства в сфере переработки и захоронения твердых коммунальных отходов.

Губернатор рассказал о планах на будущий год. В сфере здравоохранения - будет продолжено строительство хирургического корпуса в Кузнецке, реконструкция областной детской больницы имени Филатова, развитие сети врачебных амбулаторий и ФАПов в сельской местности, капитальный ремонт учреждений здравоохранения. Запланировано также начало строительства детской поликлиники с дневным стационаром в микрорайоне Город Спутник. До конца года будет введена в строй новая детская поликлиника в Нижнем Ломове.

В 2020 году в регионе начнется строительство трех школ - в селах Чемодановка и Мичурино, а также в новом квартале микрорайона Арбеково в Пензе. Будут возведены восемь детских садов и пристроев в Пензе, Белинском, Бессоновке, Лунино, Кривошеевке и Засечном. Дополнительно будет построен новый корпуса Губернского лицея для регионального центра поддержки одаренных детей.

В ходе встречи состоялась церемония награждения активных членов межрегиональный общественной организации Пензенское землячество. Медаль "За заслуги перед Пензенской областью" вручена Герою России, президенту ФГУП " ЦИТиС" Александру Старовойтову. Почетной грамотой и благодарностью губернатора отмечены члены землячества, внесшие вклад в развитие региона.