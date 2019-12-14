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14.12.2019 17:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Пензенской области молодым врачам вручили ключи от квартир

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил символические ключи от квартир 15-ти молодым медикам, трудоустроенным в районные лечебные учреждения Каменки, Кузнецка, Камешкира, Нижнего Ломова и Сердобска.
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

В областном драмтеатре состоялось торжественное посвящение начинающих врачей в профессию.

В этом году в больницы и поликлиники Пензенской области приняты на работу 360 выпускников медвузов и колледжей. Это должно существенно снизить дефицит специалистов, особенно в первичном звене оказания медицинской помощи.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Глава региона сообщил о мерах государственной поддержки, которые оказываются специалистам медицинской отрасли. В 2019 году из регионального бюджета на приобретение жилья врачам выделено более 50 миллионов рублей. Для медиков и их семей уже приобретено 30 квартир на территории муниципальных образований Пензенской области. В блидайшие годы реализация этой программы, направленной на укрепление кадрового потенциала, продолжится.

Напутствуя молодых врачей, губернатор подчеркнул большую роль медицины в жизни социума, практически каждого человека.

- На протяжении многих лет существуют профессии, которые были и будут, пока существует человечество. Одна из них - профессия врача - спасение жизни и сохранение здоровья людей", - отметил Иван Белозерцев. - Современное общество постоянно меняется, совершенствуются методы лечения. Сегодня необходимо не только опираться на опыт старших коллег, но и изучать новые способы диагностики, оказания качественной и своевременной медицинской помощи.

Глава региона напомнил, что одной из основных задач медицины является снижение смертности, отметил положительную динамику этого показателя на территории Пензенской области.

- За 11 месяцев 2019 года естественная убыль населения сократилась по сравнению с прошлым годом на 900 человек, и в этом большая заслуга врачей первичного звена, - говорит Иван Белозерцев.

В Пензенской области в этом году построили 13 новых модульных ФАПов, в селах, где их раньше никогда не было. Медицинская помощь стала действительно доступной. В ФАПе можно не только измерить давление, сделать укол по назначению врача или получить направление к узким специалистам. Сюда приезжают врачи из областного центра здоровья в рамках проекта "Добро в село", они рассказывают сельчанам о принципах здорового питания, физической активности, профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. А волонтеры из местных медицинских колледжей помогают благоустроить ФАПы.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Впервые в этом году муниципалитеты получили 32 спецавтомобиля, которые будут работать в режиме медицинского такси, 18 из них приспособлены для перевозки маломобильных граждан. Оно бесплатно будет оказывать транспортные услуги для жителей старше 65 лет, проживающих в отдаленных населенных пунктах. В регионе таких насчитывается 74 тысячи человек. Пожилым людям помогут попасть на прием к врачу или пройти профилактические обследования. Дело в том, что со следующего года пенсионеров планируют охватить дополнительными медицинскими скринингами.

- Также будут строится новые ФАПы и в следующем году. Вместо ранее запланированных трех объектов будут построены пять, - говорит министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. - Планируется сформировать сеть медицинских организаций и обеспечить оптимальную доступность первичной медико-санитарной помощи для населения.

В завершении мероприятия Для молодых специалистов подготовили напутствия представители пензенских "медицинских династий". С 2018 года в региональной системе здравоохранения появилась уникальная награда  - это почетный знак "Медицинская династия". Министр здравоохранения Пензенской области Александра Никишина и председатель Пензенской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Галина  Попадюк вручили медали представителям медицинских династий Пензенской области.

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