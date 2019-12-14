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14.12.2019 17:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Пензенской области подвели итоги Года театра

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенском драматическом театре состоялась торжественная церемония завершения Года театра в России.
Фото: пресс-служба правительства Пензенской области
Фото: пресс-служба правительства Пензенской области

В регионе он ознаменовался десятками новых ярких премьер, которые посетили сотни тысяч зрителей. Состоялись творческие лаборатории, встречи, мастер-классы, фестивали и конкурсы как среди профессиональных, так и любительских коллективов. В канун Года театра в Пензенской области молодым актерам выделили семь служебных квартир, отделанных под ключ.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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Одним из заметных событий Года театра в Пензе стало открытие музея, посвященного истории театрального искусства на пензенской земле, который был создан по инициативе губернатора. Экспозиция разместилась в фойе 3-го этажа Пензенского драматического театра. Здесь представлены театральные костюмы спектаклей минувших лет, макеты декораций, предметы реквизита, афиши, программки, фотографии, копии исторических документов. На первом этаже областного театра драмы была открыта мемориальная доска народной артистке России Людмиле Лозицкой, отдавшей служению на пензенской сцене более 60-ти лет и сыгравшей почти 160 ролей.

- У нас прекрасный драматический театр, богатая история театрального искусства, зародившаяся ещё во времена крепостных театров XVIII века. И пензенская публика любит театр, на премьерных спектаклях у нас аншлаги, это здорово. Открытый музей призван выполнять задачу сохранения лучших культурных традиций Пензенской области, - говорит губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы
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Церемонию закрытия претворял театрализованный пролог в исполнении актеров драмтеатра и студентов театрального отделения Пензенского колледжа искусств. Среди персонажей зрители увидели знаковые фигуры российской театральной жизни, связанные с Пензой: вице-губернатора князя Ивана Долгорукого, организовавшего в городе первый любительский театр, открытый для посещения публикой, литературного критика Виссариона Белинского и театрального режиссера Всеволода Мейерхольда. Все они так или иначе связаны с Пензенской областью.

- Год театра заканчивается. Конечно, нам немного грустно, в то же время, наши сердца наполняет радость, ведь все наши планы выполнены, - отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Она вручила благодарственные письма губернатора Пензенской области творческим коллективам.

После торжественной части зрителей ждала встреча с актером московского Театра на Юго-Западе Георгием Иобадзе. Он представил моноспектакль "Я, бабушка, Илико и Илларион" по мотивам романа Нодара Думбадзе.

Справка "РГ"

Под эгидой Года театра в 2019 году по всей стране прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. Среди них Театральная олимпиада, культурно-образовательный проект "Театр - детям", Всероссийский театральный марафон, а также фестивали губернских театров и малых городов России. Состоялись тематические форумы, встречи, семинары, мастер-классы с ведущими театральными деятелями России, премьеры спектаклей. Всего более 2600 мероприятий в 85 регионах России. В Годе театра приняли участие свыше 600 учреждений культуры.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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