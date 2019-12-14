В школах Чувашии запустят проект "PRO-здоровье"

В учебных заведениях Чувашии приступят к реализации регионального проекта "PRO-здоровье", ставшего победителем конкурса грантов главы государства на развитие гражданского общества.

Соглашение о сотрудничестве профильных министерств и организаций для реализации мероприятий проекта было подписано в рамках республиканского форума добровольцев "Доброфорум".

Подписи под документом поставили заместитель председателя кабинета министров - министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов, министр образования и молодежной политики ЧР Сергей Кудряшов, директор Объединения библиотек Чебоксар Светлана Коледова и президент Фонда "Чувашия" Михаил Федотов.

Как пояснили в министерстве здравоохранения республики, проект включает мероприятия, которые помогут сформировать у детей и подростков устойчивые навыки здорового образа жизни и расширить потенциал здравоохранения.

Соглашение подразумевает организацию системного обучения руководителей, педагогических работников и лидеров волонтерских команд, вовлечение школьников в систематические занятия физической культурой и спортом, мотивирующие мероприятия по здоровому питанию и отказу от вредных привычек. Особое внимание уделяется развитию различных форм наставничества по ответственному отношению к здоровью у детей, которые входят в так называемые "группы риска".

Руководитель проекта Михаил Федотов отметили, что "PRO-здоровье" разрабатывался экспертами разных направлений в соответствии с целями национального проекта "Демография".

- В нем предусмотрено проведение усовершенствованных комплексных мероприятий, затрагивающих темы PRO-эмоциональное, PRO-физическое, PRO-социальное здоровье, - добавил общественник.

Участниками проекта станут 35 школ со всех районов и городов республики и 5 колледжей в Чебоксарах.