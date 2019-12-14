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14.12.2019 17:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В ульяновском Заксобрании обсудили меры поддержки малого бизнеса

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Малый и средний бизнес может стабильно развиваться при постоянной государственной поддержке. К такому выводу пришли участники дискуссии за круглым столом в Законодательном Собрании Ульяновской области.
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области

В обсуждении принимал участие первый заместитель председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации РФ Сергей Рябухин.

Собравшихся проинформировали о действующих государственных мерах стимулирования малого и среднего бизнеса для повышения доходов региональной казны. Тема обусловлена обеспокоенностью текущей ситуацией на рынке и перспективами развития малого и среднего предпринимательства.
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Требуется сокращение и упрощение налоговых режимов, приведение их в форму, доступную для любого начинающего предпринимателя. В качестве одного из примеров был приведен режим для самозанятых, максимально простой и понятный. Он является одним из резервов для экономического роста муниципалитетов. Особый налоговый режим для них вводится с середины 2020 года. Полученные таким образом средства в полном объеме планируется перенаправить в бюджеты муниципалитетов на их развитие. Однако теперь стоит задача не только распространить новую систему налогообложения на всю страну, но и сократить разрыв между самозанятыми и следующей ступенью - микробизнесом и индивидуальными предпринимателями, чтобы избежать умышленного перетекания и ухода от налогов.

На сегодняшний день сектор малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области насчитывает 44 тысячи субъектов. Почти 148 тысяч работающих ульяновцев заняты в малом бизнесе, это треть трудоспособного населения. В рамках национального проекта стоит более масштабная задача - увеличить число занятых в малом бизнесе до 180 тысяч человек.

По мнению участников обсуждения, необходимо обеспечить для малых и средних предприятий возможность получения небольших кредитов в размере 500-700 тысяч рублей на развитие предпринимательства без залоговой базы. Кроме того, бизнесу нужно обеспечить возможность рефинансирования выданных ранее кредитов.

В Ульяновской области в следующем году сохранятся механизмы предоставления гарантийной поддержки малому и среднему бизнесу и микрофинансирования проектов. В 2020 году увеличится капитализация микрофинансового центра на 100 миллионов рублей, капитал фонда доведут до 400 миллионов рублей. К концу 2024 года сумму капитализации планируется нарастить до 600миллионов рублей.

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Отдельные меры поддержки вводятся для социального предпринимательства, чтобы частный бизнес приходил в дошкольное и музыкальное образование, спортшколы, чтобы формировалась конкуренция и у родителей были условия выбора. Для детских дошкольных учреждений наряду с образовательной услугой законодательство дает возможность компенсировать из регионального бюджета присмотр и уход за детьми. Негосударственным школам искусств, спортивным школам будем выделять бесплатно землю для строительства учреждений, помогать с инженерной инфраструктурой или компенсировать расходы на арендную плату.

- Малый и средний бизнес может стабильно развиваться лишь при осуществлении постоянной государственной поддержки. Для этого также должна создаваться эффективная инфраструктура поддержки. Все субъекты малого и среднего бизнеса должны иметь равный доступ ко всем ресурсам и различным формам поддержки, - подвел итог совещания Сергей Рябухин.

Кстати

Ранее сенатор Сергей Рябухин посетил Китайскую Народную Республику, где в составе делегации Фонда Росконгресс провел совещание с руководством Зоны развития Большого залива - бурно развивающегося экономического региона (города Гуанчжоу и Шеньчжен). В рамках визита было подписано соглашение между Росконгрессом и руководством экономической ассоциации региона о создании многофункционального Российско-Китайского Центра в сфере торговли, науки, техники, образования, культуры. Сергей Рябухин отметил, что Россия и Китай могут и должны сотрудничать в различных сферах - в политике, экономике, вопросах безопасности, согласовывая свои позиции по дипломатическим каналам.

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