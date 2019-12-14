Ледокол "Арктика" прошел первый этап испытаний в Финском заливе

Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 завершил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Балтийский завод, испытания прошли успешно. Запланированная программа отработана: проверена работа резервных дизельгенераторов, ледокол достиг скорости шесть узлов. Нет нареканий и к навигации, связи, бытовым системам судна.

Крупнейший в мире атомоход "Арктика" строится на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге с 2016 года. В четверг 12 декабря он вышел на ходовые испытания. Как сообщили за заводе, главной целью была проверка работы системы электродвижения, а также навигационных устройств и палубных механизмов. Сегодня ледокол вернулся к достроечной стенке завода.

Атомный ледокол "Арктика" планируется передать в эксплуатацию в мае 2020 года.

Справка "РГ"

В рамках проекта 22220 строятся атомоходы нового поколения. Кроме "Арктики", это "Урал" и "Сибирь". Они будут проводить караваны по Северному морскому пути, пробивая лед толщиной до трех метров.