На петербургской овощебазе произошла перестрелка

Полицейские Санкт-Петербурга расследуют дело о вооруженном конфликте на территории овощебазы в Купчино.

Инцидент произошел вчера, 13 декабря на Софийской улице. В 17.15 в полиции Фрунзенского района получили звонок о выстрелах на овощебазе. Полицейские вскоре прибыли на место, но обнаружили только автомобили Volkswagen Polo и Nissan Teana, а также гильзы – судя по всему, от травматического оружия. Людей уже не было.

Некоторые подробности удалось установить по записям камер наблюдения. В частности, сотрудники полиции выяснили, что в конфликте участвовали пять человек, сообщают в пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они приехали на указанных машинах, между ними произошла перестрелка, после которой все скрылись, бросив автомобили на месте происшествия.

Владелец одного из автомобилей уже установлен и опрошен. Он рассказал, что машиной постоянно пользуется его 32-летний знакомый. Тем не менее, в отношении хозяина автомобиля составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ведется розыск всех участников перестрелки. Автомобили изучаю специалисты Экспертно-криминалистического центра.

Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство» (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ).