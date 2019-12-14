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14.12.2019 13:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На петербургской овощебазе произошла перестрелка

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Полицейские Санкт-Петербурга расследуют дело о вооруженном конфликте на территории овощебазы в Купчино.

Фото: iStock
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Инцидент произошел вчера, 13 декабря на Софийской улице. В 17.15 в полиции Фрунзенского района получили звонок о выстрелах на овощебазе. Полицейские вскоре прибыли на место, но обнаружили только автомобили Volkswagen Polo и Nissan Teana, а также гильзы – судя по всему, от травматического оружия. Людей уже не было.

Некоторые подробности удалось установить по записям камер наблюдения. В частности, сотрудники полиции выяснили, что в конфликте участвовали пять человек, сообщают в пресс-службу ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Они приехали на указанных машинах, между ними произошла перестрелка, после которой все скрылись, бросив автомобили на месте происшествия.

Владелец одного из автомобилей уже установлен и опрошен. Он рассказал, что машиной постоянно пользуется его 32-летний знакомый. Тем не менее, в отношении хозяина автомобиля составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Ведется розыск всех участников перестрелки. Автомобили изучаю специалисты Экспертно-криминалистического центра.

Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство» (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ).

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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