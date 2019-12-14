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14.12.2019 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге спасли девочку, которую мать хотела выбросить из окна

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Наиль Исламов. Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полицейский спас двухлетнего ребенка, которого родная мать пыталась выбросить из окна пятого этажа. Об этом рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня около семи часов утра полицейские получили тревожное сообщение - из окна пятого этажа дома на Караваевской улице, 41 (Невский район Петербурга), женщина, которая явно не в себе, выбрасывает вещи. При этом она держит на руках маленькую девочку.

На петербургской овощебазе произошла перестрелка

Прибывшие на место сотрудники МЧС и участковый уполномоченный полиции Наиль Исламов увидели, что ситуация критическая - женщина собиралась бросить ребенка из окна, чтобы, по ее словам, "сделать ангелом".

Спасатели растянули под окнами батут, чтобы поймать малышку, а участковый с другими бойцами МЧС поднялся в квартиру и сумел выхватить девочку из рук матери.

Спасенная девочка, а также ее двенадцатилетний брат, находившийся в квартире, доставлены в больницу. Женщина передана бригаде медиков.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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