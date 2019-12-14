Бард Александр Розенбаум открыл в Ростове памятник скрипачу Моне

Находящийся на гастролях в Ростове-на-Дону поэт и певец Александр Розенбаум принял участие в церемонии открытия памятника герою своей песни "Здравствуйте, гости" - скрипачу Моне. Скульптура установлена на перекрестке улицы Пушкинской и проспекта Соколова.

"Вот и встретились с Моней в Ростове через 35 лет " - написал певец в Instagram.

Оказывается, скрипач из песни Александра Розенбаума - это не собирательный образ, а ростовчанин и ветеран Великой Отечественной войны.

"На самом деле его зовут Соломон Наумович Телесин, он родился и жил в Ростове-на-Дону, воевал и был участником Великой Отечественной войны. Имел боевые награды, в том числе ордена Красной звезды, был командиром пулеметного расчета, в 1944 году ушел на войну, потом вернулся и играл в ростовских ресторанах, многие до сих пор его помнят", - рассказал ТАСС один из инициаторов создания памятника Николай Ларин.

Скульптура создана на пожертвования жителей Ростова-на-дону.