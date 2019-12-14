Грустный кот с необычными ушами стал звездой интернета

В Сети появились фотографии черного кота, у которого уши торчат не вверх, а в разные стороны. Благодаря своим забавным ушкам животное приобрело всеобщую популярность.

Этот маленький нюанс создает эффект "плоской" головы, что сразу отличает его от рядовых представителей семейства кошачьих.

Очаровательный кот живет в Филадельфии. Его хозяин работает учителем. Он приютил своего любимца пять лет назад, когда котенку было всего восемь недель, и назвал его Флэтхэд. Это имя в переводе означает "плоская голова".

Недавно учитель завел для своего друга страничку в Instagram, и кот покорил сердца огромного количества любителей животных.

Растопыренные уши придают ему грустный и задумчивый вид. Но, несмотря на эту особенность, у кота прекрасный слух, и он не имеет никаких осложнений со здоровьем.

Учитель считает, что странные ушки - результат безобидной генетической мутации, так как у братьев и сестер Флэтхэда внешность самая заурядная, а его мама - обычная короткошерстная кошка.