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14.12.2019 11:09
Рубрика: Общество

Грустный кот с необычными ушами стал звездой интернета

Текст: Марина Бровкина
Фото: https://www.instagram.com/flatheadthecat/ Фото: https://www.instagram.com/flatheadthecat/
Фото: https://www.instagram.com/flatheadthecat/

В Сети появились фотографии черного кота, у которого уши торчат не вверх, а в разные стороны. Благодаря своим забавным ушкам животное приобрело всеобщую популярность.

Фото: pixabay.com
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Этот маленький нюанс создает эффект "плоской" головы, что сразу отличает его от рядовых представителей семейства кошачьих.

Очаровательный кот живет в Филадельфии. Его хозяин работает учителем. Он приютил своего любимца пять лет назад, когда котенку было всего восемь недель, и назвал его Флэтхэд. Это имя в переводе означает "плоская голова".

Недавно учитель завел для своего друга страничку в Instagram, и кот покорил сердца огромного количества любителей животных.

Растопыренные уши придают ему грустный и задумчивый вид. Но, несмотря на эту особенность, у кота прекрасный слух, и он не имеет никаких осложнений со здоровьем.

Учитель считает, что странные ушки - результат безобидной генетической мутации, так как у братьев и сестер Флэтхэда внешность самая заурядная, а его мама - обычная короткошерстная кошка.

Общество Филиалы РГ Юг России

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