Телефонные аферисты сняли 1,3 млн с карт пенсионерок в Волгограде

Неизвестные, преставившись по телефону работниками пенсионного фонда, похитили крупную сумму денег со счетов двух пожилых жительниц города Котово Волгоградской области.

В общей сложности женщины лишились свыше 1,3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

Мошенники позвонили женщинам, сообщив, что им была не полностью начислена пенсия. Войдя в доверие, они убедили пенсионерок назвать по телефону номера своих банковских карт и пароли, якобы для перевода оставшихся денег.

После этого со счетов у одной из пострадавших исчезло 720 тысяч рублей, у другой - 590 тысяч рублей.

Когда женщины обратились в полицию, выяснилось, что звонки совершались от абонентов, зарегистрированных в Москве.