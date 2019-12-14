Новости

Стали известны детали торговой сделки между США и Китаем 18:38
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином 18:21
Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата 18:19
Ученые: При раке груди можно обойтись без химиотерапии 18:17
Назван продукт, снижающий уровень холестерина 17:50
Верка Сердючка впервые за долгое время выпустила новый трек 17:22
Телефонные аферисты сняли 1,3 млн с карт пенсионерок в Волгограде 17:20
В Севастополе завели дело о гибели мальчика после прыжков на кровати 17:11
Вдова боксера Дадашева подала в суд на Атлетическую комиссию Мэриленда 17:09
Ледокол "Арктика" прошел первый этап испытаний в Финском заливе 16:57
Под Новороссийском на трассе сгорела пассажирская маршрутка 16:55
Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов 16:50
Журналистку НТВ не впустили на Украину 16:44
Видео: Forbes назвал самые популярные видеоклипы десятилетия 16:39
Экс-президенту Судана дали два года вместо десяти 16:22
Эксперты составили "портрет" типичного автомобиля на российском рынке 16:15
Песков оценил итоги саммита "нормандской четверки" 16:14
В Краснодаре мужчину сняли с авиарейса за ругань с пассажирами 16:10
Финский вратарь забросил шайбу в ворота шведов на Кубке Первого канала 15:58
Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА 15:57
Арестован третий подозреваемый по делу об убийстве Шеремета 15:42
"Шняга": Мединский раскритиковал голливудскую кинофантастику 15:29
Алина Загитова останется в сборной России 15:10
Врио главы Приангарья назвал сроки ликвидации последствий наводнения 14:47
Зачем АвтоВАЗ вернул себе "Ниву" 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Какие подарки не стоит дарить на Новый год
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Как не нарваться на подделку при выборе парфюма к празднику
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
Автор Тотального диктанта-2020 прочитает лекцию об экранизациях "Анны Карениной"
14.12.2019 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Телефонные аферисты сняли 1,3 млн с карт пенсионерок в Волгограде

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неизвестные, преставившись по телефону работниками пенсионного фонда, похитили крупную сумму денег со счетов двух пожилых жительниц города Котово Волгоградской области.

Фото: iStock
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

В общей сложности женщины лишились свыше 1,3 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба главка МВД по региону.

Мошенники позвонили женщинам, сообщив, что им была не полностью начислена пенсия. Войдя в доверие, они убедили пенсионерок назвать по телефону номера своих банковских карт и пароли, якобы для перевода оставшихся денег.

После этого со счетов у одной из пострадавших исчезло 720 тысяч рублей, у другой - 590 тысяч рублей.

Когда женщины обратились в полицию, выяснилось, что звонки совершались от абонентов, зарегистрированных в Москве.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Минфин закроет возможность обналичить замороженные пенсии
Минюст предложил узаконить роботов-коллекторов
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Песков подтвердил переход на "повышенные тона" на нормандском саммите
Алина Загитова останется в сборной России