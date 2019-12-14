В Краснодаре мужчину сняли с авиарейса за ругань с пассажирами

В аэропорту Краснодара полиция сняла с авиарейса в Москву 37-летнего мужчину, который выражался нецензурной бранью в адрес пассажиров и не реагировал на требования экипажа соблюдать порядок. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

ЧП произошло на борту самолета, который направлялся в Москву и уже находился на взлетно-посадочной полосе. Один из пассажиров начал ругаться с окружающими и не реагировал на попытки стюардесс его успокоить и призвать к порядку.

Вызванные сотрудники полиции поднялись на борт воздушного судна и доставили мужчину в отделение. Задержанный оказался жителем Темрюкского района. В отношении него был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство".

Как сообщили в полиции, спустя несколько часов решением Советского районного суда Краснодара мужчине было вынесено наказание в виде 10 суток административного ареста.