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14.12.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале в ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь человек

На трассе Пермь - Екатеринбург вылетел в кювет и перевернулся заказной автобус с 53 пассажирами. В результате пострадали семь человек, ездивших на концерт певца Макса Коржа.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Пензенской области
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Как рассказал ТАСС руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, водитель заснул за рулем, потерял контроль над управлением, и автобус сначала выехал на встречную полосу, а затем слетел с трассы, перевернулся и лег на бок. Как подчеркнул Горелых, без жертв обошлось чудом: всего в 20 метрах впереди была лесополоса, и автобус мог врезаться в деревья.

Пострадавших в результате аварии с переломами и другими травмами доставили в Бисертскую больницу.

Водитель автобуса не пострадал, его просили сотрудники МВД. Ведется проверка всех обстоятельств ЧП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео

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