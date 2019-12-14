Пожар в наркодиспансере в Тюмени унес жизнь одного человека

В наркологическом диспансере в Тюмени возникло возгорание. Пламя вспыхнуло поздно вечером на втором этаже здания.

В результате случившегося один человек погиб, еще семь пострадали, передает ТАСС. Раненые были госпитализированы.

Огонь распространился на площадь десять квадратных метров. В настоящее время он полностью ликвидирован. Сотрудники МЧС спасли 13 человек и еще 116 эвакуировали.

Причины пожара выясняются. По предварительной информации, он начался из-за неосторожного обращения с огнем, возможно, при курении. Также вероятна электротехническая версия.