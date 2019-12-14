Российский боец ММА Штырков потерпел первое поражение в карьере

Российский боец ММА Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, проиграв на турнире RCC 7 швейцарцу Ясубею Эномото.

В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 7. Главным событием вечера стал поединок между российским бойцом ММА Иваном Штырковым и швейцарцем японского происхождения Ясубею Эномото.

В начале поединка Штырков заметно превосходил своего соперника в активности. Он старался быть агрессивным в стойке, а также проводил тейкдауны. Однако ближе к концу стартового отрезка боя россиянин заметно выдохся. Было заметно, что активные действия вымотали его, и для Штыркова важно было в перерыве между раундами немного отдохнуть.

Однако соперник заметил усталость Штыркова и перешел активным действиям. Теперь уже он превосходил россиянина во всех компонентах боя, а когда Штырков в очередной раз предпринял попытку совершить тейкдаун, Эномото провел эффектный удушающий прием.

Для Эномото это 20-я победа при 11 поражениях. Штырков же после 16-ти побед потерпел первое в карьере поражение.