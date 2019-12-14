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14.12.2019 22:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Шлеменко досрочно победил экс-бойца UFC на турнире в Екатеринбурге

Текст: Максим Домчев
Российский боец ММА Александр Шлеменко добился победы над бывшим бойцом UFC Дэвидом Бранчем на турнире в Екатеринбурге.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге подошел к концу турнир по смешанным единоборствам RCC 7. Российский боец Александр Шлеменко встречался с американцем Дэвидом Бранчем, который совсем недавно был исключен из UFC за употребление запрещенных препаратов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Бранч удачно начал бой. Шлеменко оказался в непростой ситуации, когда пропустил соперника за спину в партере. Американец предпринял попытку выполнить удушающий прием, однако россиянину удалось преодолеть трудности. А к концовке раунда россиянин пошел вперед и вскоре поймал соперника на удушающий прием. Бранч был вынужден капитулировать.

Для экс-чемпиона Bellator Шлеменко эта победа стала 59-й в карьере при 13 поражениях.

"Как мне сказали до боя, меня "похоронили". Ребята, "хороните" меня всегда. И в итоге ни разу не пропустил, выиграл в первом раунде. Самое главное - я вернул свои позиции. Главное - верить в свои силы. Такой опытный боец, как Бранч, совершил глупость. Чувствую, что он пыхтит… Он хотел мне челюсть что ли сломать? В итоге он сам себя измотал. Жаль, что вертушка не прошла, но пришлось задушить", - сказал он РИА Новости.

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