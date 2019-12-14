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14.12.2019 19:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюмень стала рекордсменом России по числу снеговиков

Текст: Анатолий Меньшиков
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
Фото: Анатолий Меньшиков/РГ

Тюмени в России нет равных по количеству установленных снеговиков на одной территории - рекорд установлен сегодня. А вот побить мировое достижение Харбина, чего изначально хотели добиться сибиряки, не удалось: в 2018 году в обширном парке северного города КНР слепили из 12 кубов снега аж 2018 скульптур, в том числе гиганта высотой 20 метров.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Часть снеговиков тюменцы "изготовили" заранее - в парках и скверах, часть - на набережной Туры, где и происходило двухчасовое действо и куда привезли несколько машин дефицитного "сырья". Несмотря на то, что заданной цели достичь не удалось, и участники, и зрители остались довольны результатом. "Толпа" снеговиков оставлена на набережной в качестве предновогоднего арт-объекта.

В РФ ранее зафиксированы два рекорда. В столице 21 декабря 2013 года вырос снеговик высотой 9,4 метра, а в Новосибирске в 2017-м жители микрорайона "Стрижи" установили 63 фигуры.

В Тюмени - 1247. Правда, преимущественно скромных по размеру. В региональном центре еще совсем недавно и снега-то почти не было - сошел с волной тепла (но, к счастью, накануне выпал). Организаторы объявили, что больших лепить нет резона - достаточно полуметровых.

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