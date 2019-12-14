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14.12.2019 16:38
Рубрика: Экономика

Росконгресс и агентство Катара создадут рабочую группу по инвестициям

Текст: Игорь Зубков
Руководитель Росконгресса Александр Стуглев и глава Агентства по продвижению инвестиций Катара Шейх Али бен Аль-Валид аль Тани подписали соглашение о создании рабочей группы по координации деятельности в области инвестиций и деловых проектов.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

"Мы получили надежного партнера в Катаре, который обладает и ресурсами, и реальными проектами, - отметил Стуглев. - Соглашение даст нам более интенсивный информационный обмен, также мы договорились, что создадим дорожные карты по содействию инвестициям и деловым контактам между катарским и российским бизнесом".

Фото: Pixabay
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Соглашение подписано на форуме в Дохе, где Росконгресс проводит выездную сессию Петербургского международного форума. Катар - официальный гость ПМЭФ 2020 года с обширной политической и деловой повесткой.

Катарский фонд национального благосостояния (Qatar investment authority, QIA) - один из крупнейших институциональных инвесторов в мире, у него есть опыт инвестиций и в Россию. Поставив цель снизить зависимость от нефтегазового экспорта, власти Катара также привлекают иностранные технологические компании в свою юрисдикцию. Катар с его мягким регулированием может стать для них стартовой площадкой не только для выхода в страны Ближнего Востока и Африки, но и на мировые рынки, сказал посол Катара в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Экономика ВЭД

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