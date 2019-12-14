Роспотребнадзор дал советы россиянам по покупке алкоголя

Роспотребнадзор рекомендует гражданам соблюдать простые правила при выборе алкогольной продукции.

Ведомство в сообщении, опубликованном на своем официальном сайте, советует не покупать спиртное через интернет, а также в местах несанкционированной торговли, и не забывать, что на упаковке алкогольной продукции должна быть федеральная или акцизная марка.

На марке должен быть штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другими параметрами. В сообщении подчеркивается, что сейчас на любой смартфон можно установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки.

Также ведомство напоминает, что алкоголь противопоказан детям и подросткам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения.

"Немаловажным моментом является культура употребления алкоголя. Важно помнить, что все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред", - говорится в документе.