Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по буллитам одолела команду Чехии во втором матче Кубка Первого канала. Встреча, проходившая на московской "Арене легенд", завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

"Новогодний хоккейный праздник", - лучше сформулировать суть нынешнего Кубка Первого канала, чем это сделал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, пожалуй, и не получится. У подножия "Арены легенд" уже вовсю сверкает главный атрибут новогоднего настроения - праздничная елка. Внутри по периметру арены болельщиков завлекают разными активностями. Можно, например, сделать фото в полной вратарской амуниции голкипера сборной России.

Но самое интересное, разумеется, внутри чаши. Как и в прошлом году, перед матчами организаторы прямо на трибунах устроили световое шоу. На своих креслах зрители помимо привычных картинок с отечественным триколором могли обнаружить специальные браслеты, которые в определенный момент стали мигать в такт музыке, Лазерное шоу на льду и пафосное объявление стартового состава хозяев тоже имели место. А апофеозом действа стало разворачивание российского флага на полплощадки и исполнение государственного гимна хором ансамбля имени Александрова.

То, что на арене при этом не удалось повстречать Деда Мороза, даже символично. Очевидно, что эта роль на Кубке Первого канала была уготована хоккеистам российской сборной. Правда, в стартовом матче против шведов порадовать болельщиков не удалось: подопечные Алексея Кудашова неплохо смотрелись, но уступили со счетом 3:4. Оргвыводы последовали незамедлительно. В матче с чехами место в воротах предсказуемо занял Илья Сорокин, вышедший на лед еще в игре со шведами вместо неудачно проявившего себя Александра Самонова. В звеньях тоже можно было заметить перестановки. Первая пятерка, организовавшая все три шайбы в дебютной игре, осталась без изменений, а вот состав второй и третьей несколько обновился. В частности, во второе звено подняли Кирилла Семенова, а в третьем оказались Владимир Ткачев из питерского СКА и Никита Сошников, пропускавшие предыдущий матч. А вот Дамир Жафяров и Александр Барабанов остались в запасе. Не исключено, что так вышло по состоянию здоровья: на вчерашней тренировке оба отсутствовали.

Как и во встрече со шведами, едва состоялось стартовое вбрасывание второй игры, россияне ринулись штурмовать ворота соперника. Только на этот раз удача была на стороне хозяев. Уже на второй минуте Андрей Кузьменко удачно подставил клюшку под наброс Никиты Лямкина от синей линии - 1:0. Почти сразу развить успех российской сборной мог Кирилл Капризов, но шайба после его хлесткого броска угодила в штангу. Через несколько мгновений зрители услышали аналогичный звон, правда, резонировал уже каркас ворот Сорокина.

Чехи вообще не собирались тушеваться. Получив большинство на исходе стартовой 10-минутки, подопечные Милоша Ржиги забрали инициативу и провели несколько классных атак уже и в равных составах. Вот только забили все равно наши. На 18-й минуте большинство реализовал Михаил Григоренко, бросивший в касание после филигранной передачи Вадима Шипачева - 2:0.

А вот второй период для россиян начался с пропущенной шайбы. Гол, в авторы которого записали Лукаша Седлака, получился обидным - не обошлось без рикошета. Главное, что наших эта досадная случайность не сбила с толку. Шансов восстановить преимущество и даже увеличить его было предостаточно. Чехов "прощали" Капризов, Григоренко, Бурдасов… Такого количества моментов у сборной России не было даже в первом периоде. Возмездие за расточительность последовало еще до перерыва. На 36-й минуте без присмотра в самом центре зоны оказался Томаш Филиппи, бросок которого Сорокин отразить не смог - 2:2.

Более того, гости запросто могли закончить второй период, ведя в счете. Концовка 20-минутки прошла под тревожную канонаду чехов, и лишь шикарные сэйвы Сорокина не позволили цифрам поменяться на табло.

Старт третьего периода хозяева провели в меньшинстве, но потом быстро перевели игру в зону соперника. На 46-й минуте классный момент упустил Ткачев, который из СКА, не сумевший перехитрить чешского голкипера. Зато чехи в одной из своих атак были точны. Сработала братская связка Радима и Гинека Зогорны. Первый отдал, второй бросил - 2:3.

Понятно, что до идеала этой сборной России очень далеко, но в характере ей не отказать. Не прошло и двух минут, как счет снова стал равным. Наши заработали удаление, но не стали дожидаться исполнения штрафа: Ткачев, уже упустивший в этом матче один момент, здорово подключил к атаке защитника Игоря Ожиганова, и тот не промахнулся - 3:3.

Тем не менее, концовка третьего периода прошла под чешскую диктовку. И неизвестно, сумели бы наши унести ноги, если бы не удаление Мозика, благодаря которому последнюю минуту основного времени сборная России провела в большинстве. Толком распорядиться ей подопечные Кудашова не смогли: был момент у Григоренко, но тот исполнил не лучший свой бросок.

В овертайме у наших была шикарная возможность избежать буллитов. Последние две минуты россияне почти полностью провели в большинстве. Плюс один из чехов оборонялся без клюшки. Однако придумать голевой розыгрыш Шипачев и компания так и не успели. Впрочем, чашу весов наши склонили в серии буллитов. Победный бросок на счету Владимира Ткачева.