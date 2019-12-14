"Шняга": Мединский раскритиковал голливудскую кинофантастику

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, который внимательно следит за состоянием мирового кинематографа, с печалью отозвался о разнице в кассовых сборах российских и американских фильмов. Отметив, что ситуацию необходимо исправлять - в частности, формируя свой собственный вкус. Тем более что потенциал есть.

"Есть великое кино - американское, европейское, которое, вне всякого сомнения, является сложно достижимым образцом таланта в мировом кинематографе", - заявил чиновник в эфире радио "Говорит Москва". Заметив, что в то же время существует и "откровенная дешевая попкорновая шняга", на которую бывает стыдно даже десять минут потратить.

Тем не менее молодежь на такие ленты охотно идет и, соответственно, деньги они собирают.

Между тем, и у нас есть фильмы, которые легко могли бы составить конкуренцию американским блокбастерам. Например, тот же "Аванпост", вышедший без прямой финансовой поддержки министерства культуры.

"Это научно-фантастический боевик про вторжение инопланетян. И это кино существенно выше среднемирового стандарта", - считает глава Минкульта. Акцентируя, что "эти все "День независимости", "Поле битвы: Земля" существенно хуже и по качеству съемок, и по масштабу, и по компьютерной графике". Не говоря уже про сценарий. Ведь, по наблюдению Мединского, "у нас бы студент во ВГИКе не защитил диплом с таким сценарием".

Но со сборами у отечественных картин, зачастую, туго. Почему? Да потому что появилась "привычка ходить на голливудское кино".