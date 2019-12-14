Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу "Голос"

Сергей Шнуров раскритиковал Полину Гагарину за выступление ее подопечных на шоу "Голос".

Музыкант обратил внимание на номер 17-летней участницы Аланы Чочиевой. По мнению Шнурова, исполненная девушкой песня Аллы Пугачевой "Опять метель" была выбрана неудачно.

"Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!" - обратился певец к Гагариной.

Стоит отметить, что другой наставник, Константин Меладзе, с ним не согласился.

После этого Шнуров начал критиковать другого подопечного Полины Эндрю Гранжа, заявив, что тот его "не убедил".