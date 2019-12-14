Скелетонист Третьяков стал лидеров Кубка мира после победы в США

Олимпийский чемпион в скелетоне Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира в США. Благодаря этому успеху россиянин вышел в лидеры общего зачета.

В Лейк-Плэсиде проходит этап кубка мира по бобслею и скелетону. Очередной день соревнований принес российской команде вторую победу. Вслед за Еленой Никитиной успеха добился один из лидеров мирового скелетона Александр Третьяков.

Олимпийский чемпион по сумме двух попыток показал результат 1 минута 46,55 секунды. Российский спортсмен опередил латвийского спортсмена Мартинса Дукурса на 0,04 секунды. Третий результат показал немец Феликс Кайзингер с отставанием от лидера 0,42 секунды. Никита Трегубов показал восьмой результат.

Благодаря этой победе Третьяков вышел в лидеры общего зачета Кубка мира. На счету россиянина стало 425 очков, у Дукурса - 420. Совесем немного им проигрывает Аксель Юнг из Германии - 417.