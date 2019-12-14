Торговых агрегаторов в интернете могут обязать принимать карты "Мир"

Это требование будет распространяться только на владельцев электронных торговых площадок, выручка которых превышает 40 млн рублей. С 31 декабря 2019 года они обязаны предоставить клиентам право расплачиваться картой "Мир". В дальнейшем, планируется снижение показателя выручки. С 1 сентября 2020 года это требование будут должны выполнять агрегаторы с выручкой размером более 30 млн рублей, а с 1 января 2021-го - 20 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предлагаемая мера вынудит уйти с рынка или изменить бизнес модель недобросовестных участников, торгующих контрафактной или нелегальной продукцией, которые используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве должны сократить объем теневого рынка и уменьшить количество контрафактной продукции.

"Дополнительными следствиями принятия законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для потребителей", - сказано в пояснительной записке.