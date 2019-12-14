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14.12.2019 17:21
Рубрика: Экономика

Торговых агрегаторов в интернете могут обязать принимать карты "Мир"

Текст: Сергей Тихонов
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается обязать торговых агрегаторов в сети Интернет принимать к оплате карты платежной системы "Мир".
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Это требование будет распространяться только на владельцев электронных торговых площадок, выручка которых превышает 40 млн рублей. С 31 декабря 2019 года они обязаны предоставить клиентам право расплачиваться картой "Мир". В дальнейшем, планируется снижение показателя выручки. С 1 сентября 2020 года это требование будут должны выполнять агрегаторы с выручкой размером более 30 млн рублей, а с 1 января 2021-го - 20 млн рублей.

Россияне получили 237 млн рублей кэшбэка по картам "Мир" в 2019 году

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что предлагаемая мера вынудит уйти с рынка или изменить бизнес модель недобросовестных участников, торгующих контрафактной или нелегальной продукцией, которые используют только наличную валюту для расчетов с покупателями. Изменения в законодательстве должны сократить объем теневого рынка и уменьшить количество контрафактной продукции.

"Дополнительными следствиями принятия законопроекта станут снижение удельных издержек и новые привлекательные ценовые и технологические предложения для потребителей", - сказано в пояснительной записке.

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