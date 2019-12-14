Участник шоу "Поле чудес" угадал слово с ошибкой

Один из участников шоу "Поле чудес" смог угадать слово, в котором была пропущена буква, сообщает РИА Новости.

Участники игры должны были назвать вальс, ноты которого получал клиент "Товарищества Эйнем" при покупке конфет.

Ответом к этому вопросу является слово "монпансье", состоящее из девяти букв. Но в программе на табло отобразили лишь восемь клеток. Когда слово было угадано, стало ясно, что вторая "н" оказалась пропущенной - на экране слово было написано как "монпасье".

Несмотря на недоразумение, участник шоу не только угадал это слово, но и победил затем в супер-игре.