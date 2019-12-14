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14.12.2019 18:17
Рубрика: Общество

Ученые: При раке груди можно обойтись без химиотерапии

Текст: Андрей Васильев
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Многолетнее исследование, проведенное с участием 1365 израильских женщин, показало, что благодаря новой системе диагностики на ранних стадиях рака молочной железы возможен отказ от изнурительного химиотерапевтического лечения. Об этом пишет израильское издание Ynet News.

Результаты показали, что почти у ста процентов женщин, участвовавших в исследовании, не было рецидива заболевания, хотя ни одна из них после хирургических операций не проходила химиотерапию. Уровень смертности среди исследуемой группы составил всего 0,7 процента.

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Доклад ученых впервые был опубликован в престижном международном журнале "Природа рака молочной железы". У исследуемых пациенток были две наиболее распространенные формы рака молочной железы - ER + и HER2-. У всех болезнь была обнаружена на ранних стадиях.

Сегодня у большинства пациенток с раком молочной железы заболевание обнаруживается на ранних (первой и второй) стадиях. После удаления опухоли во время операции пациенты должны принять гормональное лечение в качестве профилактической меры против рецидива болезни. Лечение может также включать несколько циклов химиотерапии, чтобы устранить микроскопические раковые клетки, которые не могли быть удалены во время операции. Однако, отмечают авторы исследования, заболевание можно лечить только хирургическим путем и принятием лекарств, при этом не прибегая к обязательной химиотерапии. В этом случае шансы на выздоровление высоки и составляют более 90 процентов.

В рамках исследования женщины прошли диагностику с помощью метода Oncotype DX, уникальной молекулярной проверки опухолевой ткани пациента во время ее биопсии или во время первой операции по удалению опухоли. Этот метод измеряет биологический профиль пациента путем анализа 21-го гена, обнаруженного в опухолевых клетках.

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Медики, оценивая заболевание молочной железы по шкале от 1 до 100, определяли уровень риска возобновления заболевания. Каждой пациентке с оценкой 25 и ниже рекомендовалось отказаться от химиотерапии. Результаты исследований показали, что у около 97,4 процента женщин, которые отказались от химиотерапии в результате осмотра, никогда не было ее рецидива. По мнению профессора Соломона Штамера, профессора медицинского центра Бейлинсон, исследование четко показало, что химиотерапии можно избежать для большинства женщин, у которых рак молочной железы обнаружен на ранних стадиях.

В докладе уточняется, что исследование может стать важным подспорьем в области лечения раковых заболеваний, учитывая то, что химиотерапия часто имеет долговременные серьезные последствия для здоровья человека. Одним из самых больших рисков является серьезное и необратимое повреждение иммунной системы пациента, которое может быть опасным для жизни.

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