UFC официально объявил о поединке Нурмагомедова и Фергюсона

UFC официально объявил о проведении 18 апреля в Бруклине поединка между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ранее оба бойца объявили о подписании контракта на бой и уже успели обменяться любезностями.

В субботу руководство организации анонсировало турнир UFC 249, который состоится в Бруклине 18 апреля. Главным событием вечера станет встреча в октагоне чемпиона в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и претендента на титул американца Тони Фергюсона.

"Официально. Орел возвращается в октагон в апреле", - сообщается в русскоязычной версии Instagram UFC.

Любопытно, что это пятая попытка организовать поединок между этими спортсменами. Ранее в двух случаях бой срывался из-за проблем у российского бойца и дважды из-за травм американца. Для Нурмагомедова это третья защита титула. Ранее он побеждал Конора Макгрегора и Дастина Порье. На днях россиянин заявил, что будет бить Фергюсона особенно сильно, до этого американец пообещал сделать из чемпиона яичницу.