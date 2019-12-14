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14.12.2019 23:42
Рубрика: В мире

Украинские министры попросили поднять им зарплату

Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинские министры жалуются на низкие зарплаты и даже готовы покинуть свои должности, если их доходы останутся прежними. Об этом сообщил министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в телеинтервью, цитаты из которого приводит РИА Новости. Таким образом политик прокомментировал новость о том, что министр юстиции Денис Малюська заявил, что ему приходится использовать деньги, полученные на его предыдущей работе, поэтому он может уйти со своей должности, если ситуация не изменится.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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"Они [министры и их заместители] видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи", - заявил Дубилет. И именно поэтому "сейчас […] много разговоров идет о том, что они просят большую зарплату".

Кстати, самому Дубилету финансовые проблемы не грозят. Он признался, что имеет своего рода "финансовую подушку", поскольку является соучредителем мобильного банка Monobank.

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