В 2020 году на рыбные прилавки придут новые тренды

В 2020 году российские рыбаки вновь смогут преодолеть планку в 5 миллионов тонн вылова за счет увеличения добычи лососевых видов рыб. Говорится в прогнозе Росрыболовства.

Почти на 6 процентов по сравнению с 2019 годов должно вырасти производство переработанной и консервированной рыбы и морепродуктов. Такие показатели заложены в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Эксперты не предполагают скачкообразного повышения цен на рыбу и морепродукты в 2020 году, в среднем удорожание составит порядка 3-5 процентов. Более того, на некоторые позиции цены могут и падать в течение года. Например, в следующем году ожидается большой вылов лососей, на уровне 550 тысяч тонн и выше, что может привести к удешевлению красной икры в сентябре-октябре на 8-10 процентов.

Определенные изменения ожидаются и в структуре наполнения рыбных прилавков. Торговые линейки будут расширяться как за счет новых продуктов, так и товарных позиций, переживающих ренессанс в потреблении.

"Из новых трендов, которые придут на рынок в 2020 году настоящим хитом может стать лососевая паюсная икра, - говорит руководитель аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова. - Про осетровую паюсную икру знают многие, но применительно к красной икре подобные технологии до недавнего времени не применялись. На вид она похожа на концентрированную икорную пасту, которую можно резать ножом и намазывать на хлеб с маслом. При этом плотность и консистенция икры в такой пасте будет тверже и выше, чем в банке с обычной зернистой икрой, а вкус абсолютно тот же".

Для производства паюсной икры обычную пробойную икру помещают в нагретый соляной раствор и перемешивают, и в результате термообработки она превращается в однородную массу. Излишнюю влагу при этом удаляют.

По мнению экспертов, среди потребителей будет продолжать расти мода на эко-тренды в продуктах питания, где в рыбных рядах будет доминировать рыба северных рек, выловленная и выращенная в Западной и Восточной Сибири. Рост продаж нельмы, чира, муксуна, сига, щекура, енисейского и ленского омуля может увеличиться примерно на 70-75 процентов по сравнению с 2019 годом.

"Сибирь в потребительском сознании по-прежнему ассоциируется с чистой и нетронутой природой, и сибирская рыба в этот тренд прекрасно вписывается. Причем не только сиговые виды. Хитом продаж 2020 года может стать налим и консервы из печени налима, которые могут стать нашей сибирской альтернативой фуа-гра", - считает Полина Кирова.

Еще одним подзабытым экотрендом, который может вернуться в рацион наших граждан, должен стать криль - самый маленький представитель ракообразных.

"Фактически, криль - это экологически чистый белок. Его можно купить в виде консервированного мяса или пасты, которую можно намазать на хлеб и получить питательный, но абсолютно не калорийный бутерброд, - отмечает Полина Кирова. По вкусу криль похож на креветку, но немного послаще, и его мясо нежнее, чем у креветок. Криль - идеальный ингредиент для салатов, основа приготовления любых супов из морепродуктов. Учитывая, что банка криля стоит меньше 200 рублей, можно прогнозировать увеличение спроса на этот продукт среди любителей здорового образа жизни".

Уверенно отвоевывает место под солнцем и еще один забытый продукт из советских времен - сардина иваси. В 70-80 годы этих тихоокеанских сардин продавали под брендом "сельдь иваси" из-за некоторого внешнего сходства. После 25-летнего моратория на вылов российские рыбаки возобновили ее промысел. По данным Росрыболовства, за 10 месяцев 2019 года иваси выловили ее в два раза больше, чем в 2018 году - 120 тысяч тонн. Причем большая часть иваси идет именно на внутренний рынок в виде недорогих консервов.

"Сардина иваси, наряду с крупными гребенчатыми креветками "ботан", крымскими мидиями и рапанами станут теми продуктами, в отношении которых можно прогнозировать взрывной рост в 2020 году, от 50 процентов и выше, - отмечает Полина Кирова. - При этом будет постепенно падать потребление рыбных полуфабрикатов. То есть в первую очередь замороженной рыбы без головы, на приготовление которой объективно требуется много времени и усилий. Современный покупатель, особенно из поколения миллениалов ценит простоту и удобство в приготовлении еды и будет делать ставку на продукты, которые нужно готовить не более 15-20 минут", - подчеркнула эксперт.