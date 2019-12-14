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14.12.2019 11:49
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре пообещали апрельскую погоду

Текст: Ольга Игнатова
Сегодняшняя среднесуточная температура в столичном регионе соответствует началу апреля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Ее значение - плюс 1-2 градуса. Именно такая погода обычно наблюдается в Москве в самом конце марта - начале апреля. Это абсолютная аномалия. О том, что на дворе декабрь и скоро Новый год, напоминают лишь короткие световые дни. Но через неделю день начнет понемногу прибавляться.

Фото: iStock
Российским регионам предрекли погодные аномалии

Сегодня и завтра в столичном регионе от плюс 1 до 3 градусов в дневные часы, но понедельника придет очередная волна тепла. По сегодняшним расчетам, к среде столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, в четверг ожидается до плюс 7 градусов.

Осадки прогнозируются в умеренном количестве в виде дождя и мокрого снега, который будет таять, также, как и надежды покататься на новогодних каникулах на лыжах в Подмосковье. Для того, чтобы сформировался устойчивый снежный покров, снег должен идти каждый день и не таять.

Аномально тепло и на северо-востоке страны- вместо 30-градусных морозов в Ненецком автономном округе и Республике Коми днем минус 3-8, а местами и вовсе оттепель.

Фото: РИА Новости
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Циклон из Атлантики принесет в Мурманскую область снег и повышение температуры до нуля-минус 5 градусов. Столько же в выходные ожидается в Архангельской и Вологодской областях. Там пройдет мокрый снег, местами возможно его налипание на провода и деревья. Около нуля будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. В воскресенье там ожидается мокрый снег.

Тепло на юге. В Краснодарском крае до 15 тепла, на черноморском побережье до 18-ти. В Крыму в выходные днем плюс 9-14 градусов. Температура воды в Черном море на территории Краснодарского края довольно высокая. В районе Сочи до плюс 15-ти.

Некоторые люди, судя по постам в соцсетях, даже купаются. Плавать, конечно, прохладно, но окунуться можно. Ну а вот в Крыму холодные течения. Там совсем низкая температура в Черном море - не доходит до плюс 5 градусов. Окунуться в такое мире рискнут разве что закаленные "моржи".

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