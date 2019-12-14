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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае опубликовали заявление о торговом соглашении первого этапа с США

Благодаря совместным усилиям торгово-экономических групп Китай и США пришли к единству мнений по тексту торгово-экономического соглашения первого этапа; в его основе - принципы равенства и взаимного уважения, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Документ включает в себя девять глав: преамбула, интеллектуальная собственность, передача технологий, продукты питания и сельскохозяйственные продукты, финансовые услуги, обменные курсы и прозрачность, расширение торговли, двусторонние оценки и решение споров, заключение.

Стороны постановили, что США будут выполнять соответствующие обязательства по поэтапной отмене дополнительных тарифов на китайские товары и перейдут от их повышения к снижению.

Китайская сторона полагает, что, как крупнейшие экономики мира, Китай и США должны учитывать глобальную ситуацию в своих торгово-экономических отношениях. Заключение соглашения отвечает коренным интересам китайского и американского народов, как и всего мира. Документ, как ожидается, окажет положительное влияние на экономические и торговые, инвестиционные и финансовые рынки. Это соглашение в целом соответствует общему курсу Китая по углублению реформ и открытости, а также его внутренним потребностям в содействии качественному экономическому развитию. Реализация соглашения поможет усилить защиту интеллектуальной собственности, улучшить деловую среду, расширить доступ к рынкам и лучше защитить законные права и интересы различных предприятий, включая иностранные компании, в Китае. Установленные правила поспособствуют и защите законных прав торгово-экономической деятельности китайских компаний в США. В связи с расширением внутреннего рынка КНР китайские компании увеличат импорт высококачественной, конкурентоспособной продукции и услуг из различных стран, в том числе и из США, в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка и коммерциализации, чтобы удовлетворить растущие потребности китайского народа в лучшей жизни. Соглашение эффективно контролирует и устраняет разногласия в области экономики и торговли, способствует стабильному развитию китайско-американских торгово-экономических отношений. На фоне текущего давления на глобальную экономику документ поможет укреплению уверенности мирового рынка, стабилизации рыночных ожиданий и созданию благоприятных условий для нормальной торгово-экономической и инвестиционной деятельности.

Стороны согласились, что на следующем этапе как можно скорее завершат необходимые процедуры - юридическую проверку и корректуру перевода, проведут уточняющие консультации перед официальном подписанием.

После подписания соглашения, как надеются в Пекине, обе стороны смогут соблюдать его условия и реализовывать содержание первого этапа, заниматься вопросами, которые будут полезны для развития двусторонних торгово-экономических отношений, глобальной экономической и финансовой стабильности, а также мира и процветания во всем мире.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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