В США злоумышленники похитили данные 29 тысяч сотрудников Facebook

Из машины бухгалтера Facebook неизвестные похитили жесткие диски с личными данными 29 тысяч сотрудников компании. Что интересно, инцидент произошел еще 17 ноября, но известно о нем стало только сейчас.

В руки злоумышленников попали номерами банковских счетов, а также данные о зарплатах и бонусах. Отмечается, что на украденных носителях не было информации о пользователях социальной сети. В пресс-службе Facebook отметили, что это обычная кража, а не спланированная заранее операция, целью которой было похищение данных сотрудников компании.