Ольга Васильева: Новые школьные стандарты не увеличат нагрузку на ребенка

С сентября 2021 года в России заработают новые школьные стандарты. Родители больше всего опасаются: не увеличат ли они нагрузку на детей? Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

Ольга Васильева: Обновленные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) должны заработать с 1 сентября 2021 года. Работа над ними шла более полутора лет. Главное отличие от прошлой версии - мы впервые прописали содержание по каждому предмету.

Раскрыли очень подробно: что и в каком классе нужно дать ученику. Правила, темы, конкретные навыки… Но никаких новаций, которые бы привели к еще большей нагрузке на учащихся, во ФГОСах нет. Со всем этим школа и так сегодня работает - объем основного содержания предметов не меняется и не менялся уже много лет.

Вспомните советское время: тогда была программа поступления в вузы. Даже просто выучив ее, уже можно было рассчитывать на тройку. Вот здесь примерно то же самое. Учителя, родители, сами школьники могут открыть стандарт - и абсолютно четко увидеть: с каким "багажом" ученик приходит в класс, а с каким он должен его закончить.

Что я слышу от оппонентов? Что стандарты якобы мешают творческому развитию ребенка. "Подрезают крылья" талантливым детям и учителям. На самом деле это не так. Стандарты - для школы базовой. Массовой школы. Это тот минимум, ниже которого опускаться нельзя. При этом он предполагает достаточно широкую вариативность, оставляет очень многое на усмотрение учителя.

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