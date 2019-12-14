Восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, окупились в прокате

Среди таких картин - "Т-34", "Миллиард", "Любовницы", "Верность", "Балканский рубеж", "Давай разведемся!", а также комедии "Трезвый водитель" и "Бабушка легкого поведения 2". При этом самые ощутимые сборы у военной драмы "Т-34" - 2, 3 миллиарда рублей.

Год назад ситуация была примерно такой же: за 11 месяцев из 54 фильмов, которые были финансово поддержаны, окупились 9.

Самым же дорогим фильмом 2019 года, производство которого финансово поддержал Фонд кино, стала российско-китайская картина Олега Степченко "Тайна печати дракона". Бюджет картины составил баснословные 2,3 млрд рублей, но по итогам фильм собрал чуть меньше 333,5 млн рублей - седьмую часть своего бюджета.