Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины

Депутаты Верховной Рады Украины рассмотрят проект поправок в конституцию страны в части децентрализации на всей территории, передает ТАСС. Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.

"Украина предана [Минским] договоренностям, - прокомментировал это решение глава МИД страны Вадим Пристайко. - Мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине".

Пока текст поправок не появился на сайте украинского парламента.

Напомним, что тема децентрализации в стране обсуждается с 2014 года и процесс постоянно тормозился на этапе внесения поправок в конституцию.