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14.12.2019 15:49
Рубрика: Спорт

Женская сборная России упустила победу в эстафете в Хохфильцене

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе кубка мира в Хохфильцене.
Спортсменки сборной России: Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт (слева направо). Фото: Денис Костюченко/ РИА Новости Спортсменки сборной России: Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт (слева направо). Фото: Денис Костюченко/ РИА Новости
Спортсменки сборной России: Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт (слева направо). Фото: Денис Костюченко/ РИА Новости

Российская команда вышла на старт эстафеты в следующем составе: Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. На первом этапе Резцова уверенно стреляла и быстро бежала. В итоге она передала эстафету первой, опередив на 1,6 секунды итальянок и более чем на 10 - австрийскую команду.

Куклина свой этап также преодолела без срывов, однако на последней стрельбе допустила один промах и ей пришлось воспользоваться дополнительным патроном. На финише россиянка немного уступила итальянке Доротее Вирер. Остальные соперники начали заметно отставать.

Фото: Денис Костюченко/РИА Новости
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Миронова нарастила преимущество после второго огневого рубежа, на котором ей пришлось потратить три дополнительных патрона. Она отстреляла точно и быстро, оторвавшись от вышедшей на вторую позицию команду Швейцарии на 25,8 секунды. При передаче эстафеты Юрловой-Перхт россиянки опережали ближайших конкуренток, а ими стали норвежки, на 25,7 сек.

Лидер сборной России прошлого сезона уверенно вошла в гонку и после первой стрельбы не позволила соперницам приблизиться. После второй стрельбы перевес россиянок составлял 15 секунд, но тут норвежская биатлониста сумела не только отыграть преимущество, но и на финише привезла сопернице еще 8,2 секунды.

Третье место в итоге сумели занять спортсменки из Швейцарии, отставшие от победителей больше чем на минуту.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2019-2020

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