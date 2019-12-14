Женская сборная России упустила победу в эстафете в Хохфильцене

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе кубка мира в Хохфильцене.

Российская команда вышла на старт эстафеты в следующем составе: Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. На первом этапе Резцова уверенно стреляла и быстро бежала. В итоге она передала эстафету первой, опередив на 1,6 секунды итальянок и более чем на 10 - австрийскую команду.

Куклина свой этап также преодолела без срывов, однако на последней стрельбе допустила один промах и ей пришлось воспользоваться дополнительным патроном. На финише россиянка немного уступила итальянке Доротее Вирер. Остальные соперники начали заметно отставать.

Миронова нарастила преимущество после второго огневого рубежа, на котором ей пришлось потратить три дополнительных патрона. Она отстреляла точно и быстро, оторвавшись от вышедшей на вторую позицию команду Швейцарии на 25,8 секунды. При передаче эстафеты Юрловой-Перхт россиянки опережали ближайших конкуренток, а ими стали норвежки, на 25,7 сек.

Лидер сборной России прошлого сезона уверенно вошла в гонку и после первой стрельбы не позволила соперницам приблизиться. После второй стрельбы перевес россиянок составлял 15 секунд, но тут норвежская биатлониста сумела не только отыграть преимущество, но и на финише привезла сопернице еще 8,2 секунды.

Третье место в итоге сумели занять спортсменки из Швейцарии, отставшие от победителей больше чем на минуту.