Профессия бухгалтера точно не умрет, по крайней мере, в ближайшем будущем, но и прежней ей уже не быть. В этом со всей ответственностью заверил читателей "Российской газеты" на "Деловом завтраке" в редакции глава Федерального казначейства Роман Артюхин. Ведомство ведет бухгалтерию 12 федеральных министерств, в следующем году подхватит учет еще 21 органа власти, а параллельно помогает увеличивать поступления в федеральный бюджет на сотни миллиардов рублей.

Роман Евгеньевич, многие годы деньги приходят под конец года, когда их уже невозможно освоить. Почему?

Роман Артюхин: Проблем с перечислением средств из федерального бюджета не существует. Есть другая проблема, так называемое освоение. Мы много и долго этим занимались, четко понимаем причины. Мы смотрим на структуру бюджета. Например, зарплата. Всплеск выплат когда? В декабре. Потому что выплачивается по факту три зарплаты. Обычная ежемесячная, потом еще годовая премия и январская зарплата, которую выплачивают опять же в декабре.

250 миллионов транзакций обрабатывается в сутки в Единой информационной системе госзакупок

Социальные выплаты производятся в установленные сроки. Единственный вопрос - это закупки. По ним оплата происходит, когда поставлены товары или услуги, что часто происходит в конце года. Тогда все вдруг вспоминают, что надо все работы сдать. Что мешало закрыть акты в сентябре, в октябре, в ноябре?

Конечно, есть маленькая дельта, которая связана с корректировкой бюджета, но это нормальный процесс. Вопрос "бюджетного навеса" в декабре не связан с качеством и скоростью управления финансами.

Сколько в этом году Казначейство заработает для бюджета от размещения временно свободных средств?

Роман Артюхин: Временно свободные средства мы размещаем в надежные финансовые инструменты: банковские депозиты в рублях и иностранной валюте, сделки РЕПО под залог ценных бумаг, сделки валютного СВОПа. В 2019 году доходы от управления ликвидностью составят 181 миллиард 253 миллиона рублей - небывалая сумма. В 2018-м было в два раза меньше.

В начале декабря мы перешли к размещению средств по договорам банковского вклада с центральным контрагентом. Это новый финансовый инструмент. Первые операции были проведены с 3 по 5 декабря. В следующем году мы рассчитываем приступить к проведению операций по размещению средств Фонда социального страхования.

Казначейство предоставляет регионам бюджетные кредиты. Насколько они востребованы?

Роман Артюхин: Такие кредиты - часть нашего функционала, связанного с управлением ликвидностью единого казначейского счета. Они предоставляются региональным и местным бюджетам для пополнения ликвидности счетов их бюджетов. Низкая ставка - 0,1% на срок до 90 дней - позволяет получателям заметно экономить. Например, в этом году 39 регионов и 160 муниципалитетов, получившие кредиты, заплатили за них 77 миллионов рублей. Если бы привлекали кредиты в коммерческих банках по действующей ставке рефинансирования, то сумма составила бы 5 миллиардов рублей, то есть в 65 раз больше.

В прошлом году в трех регионах было введено казначейское сопровождение. Что это дало?

Роман Артюхин: Изначально, к сожалению, в общественном сознании складывалось неверное мнение, что этот инструмент представляет собой ответственность и санкции для субъектов РФ. Конечно, это не так.

Казначейское сопровождение позволило снизить кредиторскую задолженность регионов, установить порядок в расчетах. Фактически мы для них являемся инструментом качественного финансового сопровождения. Один из таких примеров - Республика Мордовия.

В другие регионы пойдете?

Роман Артюхин: Минфин России мониторит ситуацию и как регулятор видит финансовое положение регионов. Конечно, такой инструмент точечно может быть применен. Но сами регионы должны так управлять своими финансами, чтобы не создавать дополнительных рисков для своих бюджетов.

С 2021 года Казначейство должно стать бюджетной платежной системой, расчетным центром для всех организаций сектора государственного управления. Что это даст?

Роман Артюхин: Все открытые Федеральному казначейству счета, а их около 50 тысяч, перейдут в единую учетную систему. Казначейство получит свой банковский код и статус прямого участника банковских расчетов.

В результате сократятся сроки прохождения платежей. Деньги с единого казначейского счета будут мгновенно зачисляться на счета клиентов. А расчеты по обязательствам клиентов Казначейства будут осуществляться нашими расчетными центрами в формате 24/7 независимо от местонахождения клиента.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / ЮЛИЯ КРИВОШАПКО

Поскольку все средства будут находиться на одном счете, мы сможем управлять всей его ликвидностью, размещать свободные остатки в различные финансовые инструменты с начислением процентов по операциям.

Естественно, проценты должны будут распределяться пропорционально остаткам средств на счетах соответствующих бюджетов.

Все нужные механизмы у нас уже есть: мы создали учетную модель Казначейства, проработали бизнес-процессы, подготовили проекты нормативных правовых актов.

Федеральное казначейство - оператор Единой информационной системы госзакупок (ЕИС). Насколько корректно она работает?

Роман Артюхин: В сутки в системе обрабатывается 250 миллионов транзакций, причем это юридически значимые транзакции. Фактически сейчас уже можно говорить о создании big data - системы больших данных в сфере госзакупок. Она дает уникальную возможность для аналитики.

Число активных пользователей системы достигает 2,7 миллиона человек. За 10 месяцев 2019 года сумма контрактов в сфере госзаказа, заключенных по закону N 44-ФЗ (о федеральной контрактной системе. - Прим. ред.) и размещенных в ЕИС, составила 5,6 триллиона рублей. Всего было заключено 2,7 миллиона контрактов. По закону N 223-ФЗ (закупки госкомпаний. - Прим. ред.) - размещено 1,1 миллиона контрактов на сумму почти 13 триллионов рублей.

Сейчас мы работаем над обеспечением прозрачности закупок в части страны происхождения товаров. Такую задачу поставили перед Федеральным казначейством администрация президента и Минфин России.

Как это может выглядеть технически?

Роман Артюхин: Информация о стране происхождения по всем закупкам товаров будет вноситься в реестр контрактов ЕИС на этапе заключения контракта. Мы будем контролировать процесс и следить за тем, чтобы сведения соответствовали контракту.

Проблем с перечислением средств из федерального бюджета не существует. Есть проблема освоения

Новая норма закреплена подписанным в ноябре постановлением правительства РФ N 1400. Федеральное казначейство будет вести мониторинг информации. Нам предстоит оценить, откуда берется конечный продукт, где есть рыночные ниши, которые отечественные производители могли бы закрыть. На основе этих данных наши министерства и ведомства смогут принимать решения о необходимости поддержки тех или иных отраслей экономики, а также о создании условий для увеличения доли российских товаров в госзакупках.

Мы можем позволить себе такой протекционизм?

Роман Артюхин: Мы все заинтересованы, чтобы отечественная экономика развивалась, чтобы был рост. За счет чего он может быть? За счет спроса со стороны государства. Остается понять: если у нас есть такой спрос и наверняка есть предложение со стороны отечественных компаний, то почему они не встречаются?

На 2020 год у нас есть еще одна важная задача. Сейчас закупочный процесс, который проходит через экосистему Единой информационной системы закупок, обрывается на стадии заключения контракта. Исполнение остается вне зоны контроля, и это серьезный риск. Порой выставляемые акты выполненных работ не вовремя подписываются, не вовремя оплачиваются. Мы хотим сделать эту сферу абсолютно прозрачной, чтобы акты выполненных работ и счета-фактуры выставлялись через Единю информационную система закупок. Они должны подписываться через "личный кабинет" поставщика и заказчика в ЕИС. Это выведет взаимодействие между бизнесом и государством на качественно новый уровень открытости, и деньги в экономику станут поступать быстрее. Рассчитываем, что такие изменения будут приняты в первую очередь в 44-ФЗ.

Помимо того что акты выполненных работ будут видны, чего вы рассчитываете добиться?

Роман Артюхин: Как только все увидят, что выставленный акт приемки не оплачивается свыше разумного срока - 20-30 дней, то сразу возникнут вопросы. И тогда общественный контроль сработает лучше, чем любой государственный. Он мотивирует заказчиков действовать эффективнее.

Мы уже сделали в режиме пилота 20 контрактов с 18 заказчиками и поставщиками. На первый взгляд, это маленький шаг, но он очень важен для всей контрактной системы.

Казначейство разработало мобильное приложение Единой системы госзакупок. На кого оно рассчитано?

Роман Артюхин: На тех, кто профессионально занимается этой темой. В первую очередь поставщики, а также специалисты по закупкам, контрактные управляющие... Это сложнейшая профессия. Она требует от специалиста постоянно быть в теме, причем не только закупок своей компании или ведомства, но и их изменений. Благодаря настройке уведомлений, подписок по группам товаров, возможности отслеживать изменения в законодательстве с помощью фильтров мобильное приложение позволяет оставаться в курсе происходящего.

Сколько пользователей его скачали?

Роман Артюхин: Мы запустили приложение в апреле 2019 года. За это время его установили более 43 тысяч человек. Сейчас оно входит в топ-80 приложений в категории "Бизнес".

Пока приложение доступно только для IOS. Когда выпустите для Android?

Роман Артюхин: Планируем сделать это к 25 декабря.

Вот уже почти два года Казначейство в качестве пилота осуществляет централизованное ведение бухгалтерии других госведомств. Как будете масштабировать эту практику?

Роман Артюхин: Мы ведем бухгалтерский учет за 12 федеральных министерств. В их числе минэкономразвития, которое было в авангарде этих изменений, минфин, минкомсвязь, минстрой, Росалкогольрегулирование, их территориальные подразделения и подведомственные учреждения. В целом около 300 получателей бюджетных средств. Федеральное казначейство начисляет зарплату 23 тысячам сотрудникам.

В этом году мы создали новый территориальный орган Казначейства - Межрегиональное бухгалтерское управление, которое обслуживает центральный аппарат, министерства и ведомства. При этом, несмотря на масштабность проекта, численность сотрудников Казначейства не увеличилась. Новые функции реализуются за счет внутренней оптимизации, современных технологий, повышения производительности труда.

В 2020 году Казначейство займется бухгалтерским учетом еще 21 федерального органа власти. В общей сложности 414 территориальных органов и 120 казенных учреждений передадут нам полномочия по ведению бухгалтерии.

Эффект централизации очевиден. Это и повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности (сведения доступны в режиме реального времени), и минимизация спорных вопросов ведения учета за счет применения единой методики, и улучшение финансовой дисциплины (сокращение случаев несоответствия данных учета и отчетности, наличия "скрытой" кредиторской и дебиторской задолженности, в некоторых случаях восстановление бюджетного учета, приобретение активов, не соответствующих ведомственным функциям, соблюдение норм положенности при осуществлении закупок и командировании сотрудников). При этом ведение бухгалтерии Казначейством не означает, что мы каким-либо образом влияем на ведомства и принимаемые ими юридически значимые решения. Такое, конечно, невозможно. Министерства и ведомства по-прежнему сами принимают решения, у них ответственность за результаты. Наша задача - профессионально и грамотно отразить все операции в учете. Быстро и максимально прозрачно для Счетной палаты.

Топ "Яндекса" периодически взрывают новости о том, что те или иные профессии под влиянием цифровизации и роботизации скоро потеряют "человеческое лицо". В этом контексте часто упоминают бухгалтеров. Как вы считаете, эта профессия действительно исчезнет?

Роман Артюхин: Профессия бухгалтера, конечно, не умрет. Просто мы уйдем от счетоводства, от курьерского бумажного документооборота. Бухгалтеры станут профессиональными администраторами бизнес-систем, своего рода IT-специалистами. Вот такое будущее ждет нашу профессию.

Платежи

На "Мир" деньги идут быстрее

Казначейство тестирует систему прямых выплат владельцам карт "Мир" из Фонда социального страхования. Для чего это нужно и что дает гражданам?

Роман Артюхин: Это принципиально новая технология, которую мы разработали вместе с Минфином России, Фондом социального страхования, Банком России и Национальной системой платежных карт (оператор платежной системы "Мир". - Прим. ред.). Ее ключевая особенность - скорость: средства доводятся до получателей выплат мгновенно с использованием одного лишь реквизита - номера платежной карты. То есть даже если какие-то отдельные реквизиты указаны неверно, гражданин гарантированно получит деньги по номеру карты. Сейчас технология применяется для 14 видов выплат - это различные социальные пособия, например по беременности и родам, а также денежные компенсации. Мы уже осуществили 4,4 миллиона выплат на сумму 46,6 миллиарда рублей. В 2020 году планируем распространить эту систему на другие виды выплат как за счет средств бюджета Фонда социального страхования, так и за счет средств иных бюджетов.