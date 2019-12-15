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15.12.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Отставка процента

Банк России сделал кредиты дешевле в пятый раз подряд
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Банк России в пятый раз подряд снизил стоимость кредита в экономике, опустив ключевую ставку еще на 0,25 процентного пункта - до 6,25% годовых. ЦБ ориентировался в основном на инфляцию, которая не впервые за этот год оказывается ниже прогнозов. Теперь проценты по ссудам продолжат снижаться, что теоретически способно дать определенный импульс экономике - правда, далеко не сразу. Проценты по банковским вкладам опустятся гораздо быстрее и, скорее всего, окончательно уйдут ниже 6% годовых.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Инфляция замедляется гораздо быстрее, чем ожидалось, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, рассказывая о причинах снижения ставки. Годовой темп роста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% с октябрьских 3,8%, в декабре он уменьшился снова. На таком фоне ЦБ снова пересмотрел и свой прогноз по инфляции на 2019 год - теперь он ожидает роста цен на 2,9-3,2% вместо 3,2-3,7%. Еще раньше прогноз составлял 4-4,5% (всего он менялся пять раз).

В ТПП положительно оценили снижение ключевой ставки

Рост цен во втором полугодии, по словам Набиуллиной, замедлился из-за сочетания ряда факторов: так, выросло предложение продовольствия на фоне хорошего урожая, укрепился рубль. Но самый главный и устойчивый фактор - низкий спрос в экономике, как внешний, так и внутренний.

На подавленный спрос указывал перед заседанием ЦБ по ставке и глава минэкономразвития Максим Орешкин. Он напомнил, что решения Банка России по ключевой ставке имеют лаг во времени (ЦБ снизил ее с июня на 1,5 процентных пункта, совокупное влияние еще предстоит оценить), поэтому слабый спрос в экономике останется и в начале 2020 года. Он будет сопровождаться и низкой годовой инфляцией - по прогнозу и ЦБ, и минэкономразвития, в I квартале она уйдет ниже 3%.

Ситуация со спросом сдерживает и перспективы для роста экономики. При этом в III квартале по отношению к тому же периоду прошлого года ЦБ констатировал ускорение темпов роста экономики до 1,7% (при прогнозе на 2019 год в целом 0,8-1,3%, его регулятор менять не стал). Скорее всего, темпы роста ВВП разогнало увеличение инвестиций из бюджета на национальные проекты. Кроме того, немного повысился темп роста оборота розничной торговли. Это может быть и следствием ускорения роста реальных зарплат - показатель увеличивается благодаря снижению инфляции на фоне неизменных цифр по номинальным зарплатам.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Далее ЦБ ожидает постепенное ускорение темпов прироста ВВП - до 1,5-2% в 2020 году и до 2-3% в 2022 году, подтвердила Набиуллина. Основной вклад должны внести нацпроекты, это поддержит внутренний спрос, в то время как внешние условия останутся фактором неопределенности, считает она.

В ЦБ заявили, что "оценят целесообразность" дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года (следующее заседание регулятора на эту тему - 7 февраля). По словам Набиуллиной, это означает, что пространство для снижения ставки есть, но его своевременность фактически будет оцениваться исходя из новых сводок данных по экономике и инфляции. Новое снижение ставки, таким образом, будет только в том случае, если ЦБ посчитает, что оно необходимо, чтобы ускорить инфляцию примерно до 4% (цели Банка России) к концу 2020 года.

Главный вывод из действий ЦБ за последний год заключается в том, что динамика текущей инфляции - гораздо лучший ориентир для прогнозирования действий Банка России, чем казалось изначально, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Поэтому если инфляция действительно продолжит серьезно замедляться (например, до 2,5-2,6% в начале 2020 года), то возможны и два понижения ставки - до 5,75% уже в апреле, допускает Орлова. Но подобный подход может вызвать необходимость более быстрой коррекции монетарной политики в момент, когда инфляция начнет возвращаться к 4%, предупреждает аналитик.

Фото: iStock
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По словам главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, после решения Банка России снова снизить ключевую ставку продолжится снижение процентов по кредитам и депозитам. В начале 2020 года максимальные ставки по вкладам в банках будут тяготеть к уровням 5,5-5,75% (сейчас средняя максимальная ставка в топ-10 банках чуть выше 6% во многом благодаря новогодним промоакциям), а ставки по ипотеке продолжат обновление исторических минимумов и могут опуститься до уровней 9% и ниже в первом полугодии 2020 года, не исключает эксперт.

Ноябрьская средняя ставка по ипотеке - 9,4% - формально находилась на исторически низком уровне, по итогам декабря она будет еще ниже, отметила Набиуллина. В целом ЦБ видит потенциал для их снижения до 7-8%.

Цитата

Эльвира Набиуллина, глава Банка России:

"Потенциал роста ипотеки есть. Последние данные по ипотеке: ставка по ипотеке - 9,4%. Если говорить формально, это исторически низкий уровень. Предыдущий минимум был 9,41%, это данные ноября. Мы думаем, что в декабре ставка будет еще ниже, и видим потенциал снижения ставки до 7-8%".

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