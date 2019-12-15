Cуд ответит, вправе ли потребители передумать при заказе

Второй кассационный суд общей юрисдикции в ближайшие дни рассмотрит дело, имеющее принципиальное значение для каждого потребителя: вправе ли человек передумать, сделав заказ.

Суд решит, может ли клиент ото-звать свою подпись под договором без финансовых последствий. Фото: bernardasv / istock

Житейская история: родители одной из столичных школ решили заказать выпускной фотоальбом. За дело взялась одна из мам, нашла фирму, организованную неким индивидуальным предпринимателем, оформила заказ.

Затем, как часто бывает, люди передумали. Это ночной кошмар любого предпринимателя: заказчики сами не знают, чего хотят, сегодня им надо, завтра нет. Такие незнайки отнимают время и не приносят денег. Но в данном случае бизнесмен решил, что клиенты не имеют права просто так уйти, они должны заплатить за то, что его потревожили. Со своей обидой он пошел в суд.

Суды первой и второй инстанций поддержали предпринимателя и взыскали с родительницы, оказавшейся крайней, более 18 тысяч рублей. Аргументы истца таковы: по закону заказчик, конечно, вправе отказаться от заказа, но должен оплатить фактически понесенные расходы. К тому же в договоре, который подписала родительница, было сказано, что при разрыве контракта по ее инициативе она должна оплатить стоимость уже выполненных работ. Хотя дело прошло две инстанции и решение вступило в силу, заказчица крайне не согласна с таким поворотом.

Позиция заказчицы такова: фирма не сделала ничего такого, за что стоило бы платить. А счет от заказчика, это фактически неустойка, то есть своего рода штраф за уход на попятный.

Теперь разобраться с тем, кто прав, кто нет, должен Второй кассационный суд общей юрисдикции, один из девяти судов, созданных в рамках судебной реформы. Юрисдикция каждого нового суда распространяется на несколько регионов, так что решения кассационных судов теперь приобретают особую значимость. Страна разделена на судебные округа, в каждом нижестоящие инстанции будут ориентироваться на свой кассационный суд.

Конечно, в первую очередь кассационные суды будут проводниками правовых позиций Верховного суда России.

Но, безусловно, и у самих окружных судов будет активная и далеко не последняя роль в формировании судебной практики. Поэтому в отдельные кассационные и апелляционные суды (последние тоже созданы в рамках реформы) был серьезный отбор, назначение получили самые высококвалифицированные судьи, способные выявлять и устранять судебные ошибки.

Новые кассационные суды удовлетворили 16 процентов жалоб по гражданским делам

Данный судебный спор входит в категорию дел, имеющих все шансы стать поворотными. Каким бы ни было решение, оно задаст правовое течение по вопросу, затрагивающему, пожалуй, каждого гражданина. Разве не знакомы нам колебания, брать не брать, и не возникает ли в душе даже после поставленной под договором подписи сакраментального вопроса: "а зачем оно мне надо?"

Суду сейчас предстоит разобраться в двух принципиальных моментах.

Первый: действительно ли предприниматель успел достаточно напрячься и потратиться, чтобы это стоило денег. Истец включил в счет бриф, а также дизайн альбома, мол, это была авторская разработка. Бриф по сути технический документ, анкета с вопросами для заказчика. В нем прописывают общие требования. Как рассказывают специалисты, бриф помогает исполнителю лучше понять, чего хочет заказчик, чтобы потом не было недоразумений. Можно ли считать составление брифа платной услугой?

Что касается альбома, то, по словам ответчика, никакой индивидуальной разработки не было, фирма предложила шаблонный макет, который есть на сайте.

Каких-то конкретных доказательств, какие именно убытки понесла фирма, суду не представлено. Сумма в 18 тысяч появилась после вычисления процента от общей цены несостоявшегося заказа. Если бы все прошло хорошо, заказчица, получив альбом, должна была заплатить 44,9 тысячи рублей. Работу над брифом фирма оценила в 15 процентов от заказа, дизайн альбома - 25 процентов.

Значит ли это, что теперь обговаривать технические условия с дизайнерами стало платным удовольствием?

Конечно, родительница отняла у сотрудников фирмы время и какие-то силы. Деловому человеку всегда обидно работать впустую по чужой вине. Но клиенты живые люди, а не роботы. Потому от каких-то профессиональных издержек не уйти.

Допустим, продавец потратит полдня на покупателя, объясняя, что и как, израсходует свои лучшие шутки и доброжелательные улыбки, а человек возьмет и уйдет. Как тут не разозлиться?

Однако закон до определенной степени защищает право покупателя быть неуверенным и мечущимся. Если риелтор износит обувь, показывая клиенту квартиру, а тот ничего не купит, вправе ли предприниматель потребовать возмещения стоимости ботинок?

Второй момент спора: ответчица подписала договор, в котором было условие при досрочном расторжении контракта оплатить сделанные работы. Договор был шаблонный. Как часто бывает, правки в него не принимались. В отношениях между бизнесом и гражданами свобода договора часто выражается в простой формуле: или подписывай, или нет. Условия не обсуждаются. Но это не значит, что предприниматели могут обременять граждан неправомерными условиями. Суды вполне могут отменять действие некоторых пунктов подписанных договоров. Так что в данном случае кассационной инстанции предстоит ответить, действительно ли подпись под договором обязала родительницу платить даже за ненужную ей работу. Или фактическая неустойка с потребителя (сложно назвать плату за бриф и дизайн альбома возмещением понесенных расходов) незаконна?

Кстати, недавно на пленарном заседании Совета судей председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев подвел первые итоги судебной реформы. По его словам, новые кассационные суды стали в несколько раз чаще удовлетворять жалобы граждан.

По данным Лебедева, за два месяца работы кассационные суды удовлетворили 16 процентов жалоб по гражданским делам. Ранее удовлетворялось 5 процентов. В административных делах удовлетворено 20 процентов жалоб, раньше было 4 процента.

"Пока преждевременно делать выводы о работе кассационных судов, но статистика свидетельствует о правильности введения института сплошной кассации", - сказал Вячеслав Лебедев.