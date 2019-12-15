Дмитрий Медведев попросил "ВЭБ.РФ" не задерживаться в инвестпроектах

Задача госкорпорации "ВЭБ.РФ" - помочь бизнесу уверенно встать на ноги, после чего покидать проекты, обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев принципы работы института развития.

В пятницу, 13 декабря, наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" подвел итоги ее работы в уходящем году. За этот срок при поддержке правительства была обеспечена финансовая устойчивость организации. "Деятельность была наконец переориентирована на решение задач развития страны, - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, - то есть ВЭБ стал работать как полноценный институт развития". Набсовет одобрил участие корпорации в финансировании проектов в области химии, аграрном секторе, авиастроении, судостроении, транспорте, экологии. Часть реализуется в рамках фабрики проектного финансирования. "Благодаря этой программе удалось привлечь порядка полутриллиона рублей в экономику страны", - напомнил глава кабинета министров.

- Инвестиции ВЭБа и координируемых им организаций - это высокотехнологичные предприятия, укрепляющие экономический суверенитет страны. Новые дороги, аэропорты, стандарты качества жизни в российских городах, - обрисовал он значение проводимой институтом развития работы.

В конце года наблюдательный совет рассмотрел еще ряд крупных проектов, в которые зайдет "ВЭБ.РФ". В частности, "Росатом" совместно с партнерами из Франции, Китая, Чехии, Южной Кореи и США намерен создать на базе НИИ атомных реакторов в Димитровграде международный исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Он поможет в создании новых материалов и отработке ядерных технологий. "Общая стоимость проекта - чуть меньше 80 миллиардов рублей, - сказал Медведев. - "ВЭБ.РФ" планирует принять участие в финансировании сделки вместе с Газпромбанком".

Госкорпорация активно участвует в решении задач по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта. Новым проектом в этом деле станет освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Планируется построить мощности по добыче руды и созданию обогатительного комплекса. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год, а выход на проектную мощность - на 2026-й. "В результате в Пермском крае будет создано 2,3 тысячи новых рабочих мест, - подчеркнул премьер-министр. - Общая стоимость проекта - 163 миллиарда рублей". Помимо "ВЭБ.РФ" в нем примет участие синдикат из четырех коммерческих банков, которые предоставят в кредит 76 миллиардов рублей.

"ВЭБ.РФ" профинансирует создание реактора на быстрых нейтронах на 80 млрд рублей

Когда новое предприятие встанет на ноги, институт развития выйдет из него. Это один из принципов работы обновленного ВЭБа. "Нет смысла конкурировать с коммерческими банками. Здесь разные задачи, - обратил внимание Медведев. - Поддержали проект, дали ему толчок - он состоялся, и после этого можно искать какие-то иные сферы приложения своих возможностей".

По такому принципу госкорпорация планирует найти нового стратегического инвестора для футбольного клуба ЦСКА. Пока же он побудет в собственности у "ВЭБ.РФ". В 2012 году банк принял важное участие в жизни одного из ведущих клубов страны, одобрив ему кредит на строительство нового современного стадиона. Общая стоимость проекта оценивалась в 350 миллионов долларов. 240 миллионов предоставил ВЭБ. С 2017 года стадион переименовали в "ВЭБ Арену".

На заседании наблюдательный совет одобрил конвертацию долга, числящегося за клубом, в его акции. "ВЭБ получит свыше 75 процентов акций клуба", - сообщил Игорь Шувалов.

"Для себя мы это рассматриваем как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу", - подчеркнул он. Вместе с клубом и Российским фондом прямых инвестиций "ВЭБ.РФ" работает над привлечением новых инвесторов, которые станут стратегическими для команды. "Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался", - заявил Игорь Шувалов.

Награды

Искусство в цене

Со следующего года меняется система правительственных премий в области культуры. Лауреатов станет меньше, но увеличатся суммы поощрений.

Кабинет министров ежегодно присуждал 12 премий в области культуры по два миллиона рублей, три премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч каждая и по 100 тысяч получали 15 лауреатов премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, совершенствующее эту систему с 2020 года. Оно вступит в силу 1 марта. Общий премиальный фонд останется прежним - 25,8 миллиона рублей. Только распределять их будут иначе: ценность вклада каждого лауреата в развитие культуры станет выше.

Премий правительства за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры будет шесть, по три миллиона рублей. Премия Федора Волкова останется одна, но ее лауреат получит уже три миллиона рублей. Увеличивается и общий фонд вознаграждения для премии "Душа России": обладатели пяти премий получат по 500 тысяч.

С 2020 года правительственной станет премия имени А.В. Луначарского. Четыре года назад ее учредила дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума для поощрения представителей нетворческих профессий.

Кабинет министров сохранит эту традицию и будет присуждать семь премий в размере 300 тысяч рублей каждая.