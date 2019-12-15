Дмитрий Медведев попросил "ВЭБ.РФ" не задерживаться в инвестпроектах

В пятницу, 13 декабря, наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" подвел итоги ее работы в уходящем году. За этот срок при поддержке правительства была обеспечена финансовая устойчивость организации. "Деятельность была наконец переориентирована на решение задач развития страны, - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, - то есть ВЭБ стал работать как полноценный институт развития". Набсовет одобрил участие корпорации в финансировании проектов в области химии, аграрном секторе, авиастроении, судостроении, транспорте, экологии. Часть реализуется в рамках фабрики проектного финансирования. "Благодаря этой программе удалось привлечь порядка полутриллиона рублей в экономику страны", - напомнил глава кабинета министров.
- Инвестиции ВЭБа и координируемых им организаций - это высокотехнологичные предприятия, укрепляющие экономический суверенитет страны. Новые дороги, аэропорты, стандарты качества жизни в российских городах, - обрисовал он значение проводимой институтом развития работы.
В конце года наблюдательный совет рассмотрел еще ряд крупных проектов, в которые зайдет "ВЭБ.РФ". В частности, "Росатом" совместно с партнерами из Франции, Китая, Чехии, Южной Кореи и США намерен создать на базе НИИ атомных реакторов в Димитровграде международный исследовательский реактор на быстрых нейтронах. Он поможет в создании новых материалов и отработке ядерных технологий. "Общая стоимость проекта - чуть меньше 80 миллиардов рублей, - сказал Медведев. - "ВЭБ.РФ" планирует принять участие в финансировании сделки вместе с Газпромбанком".
Госкорпорация активно участвует в решении задач по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта. Новым проектом в этом деле станет освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Планируется построить мощности по добыче руды и созданию обогатительного комплекса. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год, а выход на проектную мощность - на 2026-й. "В результате в Пермском крае будет создано 2,3 тысячи новых рабочих мест, - подчеркнул премьер-министр. - Общая стоимость проекта - 163 миллиарда рублей". Помимо "ВЭБ.РФ" в нем примет участие синдикат из четырех коммерческих банков, которые предоставят в кредит 76 миллиардов рублей.
Когда новое предприятие встанет на ноги, институт развития выйдет из него. Это один из принципов работы обновленного ВЭБа. "Нет смысла конкурировать с коммерческими банками. Здесь разные задачи, - обратил внимание Медведев. - Поддержали проект, дали ему толчок - он состоялся, и после этого можно искать какие-то иные сферы приложения своих возможностей".
По такому принципу госкорпорация планирует найти нового стратегического инвестора для футбольного клуба ЦСКА. Пока же он побудет в собственности у "ВЭБ.РФ". В 2012 году банк принял важное участие в жизни одного из ведущих клубов страны, одобрив ему кредит на строительство нового современного стадиона. Общая стоимость проекта оценивалась в 350 миллионов долларов. 240 миллионов предоставил ВЭБ. С 2017 года стадион переименовали в "ВЭБ Арену".
На заседании наблюдательный совет одобрил конвертацию долга, числящегося за клубом, в его акции. "ВЭБ получит свыше 75 процентов акций клуба", - сообщил Игорь Шувалов.
"Для себя мы это рассматриваем как временную меру для того, чтобы дать возможность развиваться клубу", - подчеркнул он. Вместе с клубом и Российским фондом прямых инвестиций "ВЭБ.РФ" работает над привлечением новых инвесторов, которые станут стратегическими для команды. "Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной - по привлечению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался", - заявил Игорь Шувалов.
Искусство в цене
Со следующего года меняется система правительственных премий в области культуры. Лауреатов станет меньше, но увеличатся суммы поощрений.
Кабинет министров ежегодно присуждал 12 премий в области культуры по два миллиона рублей, три премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства в размере 100 тысяч каждая и по 100 тысяч получали 15 лауреатов премии "Душа России" за вклад в развитие народного творчества.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, совершенствующее эту систему с 2020 года. Оно вступит в силу 1 марта. Общий премиальный фонд останется прежним - 25,8 миллиона рублей. Только распределять их будут иначе: ценность вклада каждого лауреата в развитие культуры станет выше.
Премий правительства за значительный вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям культуры будет шесть, по три миллиона рублей. Премия Федора Волкова останется одна, но ее лауреат получит уже три миллиона рублей. Увеличивается и общий фонд вознаграждения для премии "Душа России": обладатели пяти премий получат по 500 тысяч.
С 2020 года правительственной станет премия имени А.В. Луначарского. Четыре года назад ее учредила дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума для поощрения представителей нетворческих профессий.
Кабинет министров сохранит эту традицию и будет присуждать семь премий в размере 300 тысяч рублей каждая.