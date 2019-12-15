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15.12.2019 10:32
Рубрика: Спорт

Дзюдоист Неманья Майдов и его тренер стали национальными героями для сербов

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево)
Фото: Александр Борисов/ РГ Фото: Александр Борисов/ РГ
Фото: Александр Борисов/ РГ

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент и премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович и Радован Вишкович поздравили 23-летнего спортсмена из города Восточное Сараево Неманью Майдова, выступающего под флагом Сербии, который завоевал "бронзу" в категории до 90 кг на элитном международном турнире "Мастерс" в Китае.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"В очередной раз Вы сделали гордыми и счастливыми тех, кто находится рядом с Вами и поддерживает Ваш спортивный дух и силу. Республика Сербская и Сербия гордятся, что завоеванием этой медали Вы обеспечили свое участие на Олимпийских играх", - подчеркнул Милорад Додик, пожелав Неманье Майдову и дальше "одерживать победы и оставаться великим атлетом с храбрым сердцем".

Сам прославленный спортсмен прокомментировал свою победу так: "Мой отец и тренер Любиша Майдов очень доволен результатом, а я могу сказать, что и сам горжусь тем, что мы сделали, что эта медаль вновь вернула сербам национальную гордость".

Напомним также, что Неманья Майдов на международных соревнованиях в Венгрии "Будапешт-2017" завоевал титул чемпиона мира по дзюдо, в 2019 году был признан лучшим спортсменом Белграда.

Корреспондент "Российской газеты" пообщался со спортсменом и его отцом Любишей Майдовом, признанным Европейским союзом дзюдо (EJU) лучшим европейским тренером в данном виде спорта.

Олимпийское "золото" - это предел мечтаний для любого профессионального спортсмена. Когда ты планируешь покорить и эту вершину?

Неманья Майдов: Я не остановлюсь, пока не завоюю "золото" Олимпийских игр. Будет ли это в 2020 году, на что я серьезно рассчитываю, или 2024 году, посмотрим.

Что, по твоему мнению, является особенностью национального сербского характера, помогающей преодолевать все тяготы и невзгоды бытия, бороться за свое существование и выживать?

Неманья Майдов: Мы - сербы крайне упрямы, готовы добиваться своего вопреки обстоятельствам. Нам свойственно упрямство, которое нехарактерно для других этносов, разве что русские также имеют такую отличительную особенность. Может, это нас и роднит. Если мы что-то решили и считаем это дело правильным и праведным, то мы готовы ему отдаться без остатка и даже погибнуть за него.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Любиша, в Тель-Авиве Вы удостоились признания как лучший тренер Старого света по дзюдо. Что это значит для Вас?

Любиша Майдов: Это верх достижений моей карьеры, по крайней мере, на данном этапе, серьезный стимул для продолжения упорной работы. Я, тренер из небольшой страны, стал лучшим тренером Европы - это огромный результат для нас и всего сербского спорта.

Вы воспитали двух серьезных спортсменов. Ваш старший сын Стефан также профессионально занимается дзюдо и имеет отличные достижения. Спортивный клуб "Рандори" в Восточном Сараево вы с вашими близкими фактически возвели собственными руками. При этом многие откровенно смеялись и не верили в успех вашего проекта. Что сейчас вы можете сказать по этому поводу?

Любиша Майдов: Наша семья всегда верит в собственные силы, в возможность достижения даже самых невообразимых целей и достигает их, благодаря, в том числе и вере в Бога. Мы, православные сербы, готовы к любым испытаниям. Только тяжелый каждодневный труд приводит к конкретным достижениям. Мои сыновья, не жалея себя и не обращая внимания на травмы, полностью посвящают свое время спорту, поэтому неудивительно, что появляются высочайшие достижения и медали. Я горжусь ими и как тренер, и как отец.

В завершении беседы Любиша Майдов подчеркнул, что русский народ ощущается сербами как исключительно братский народ.

"У нас схожая система мировоззрения, ценностей, - считает он. - Россия сейчас находится в авангарде защиты традиционных человеческих ценностей, к которым я, прежде всего, отношу институт семьи. В этом я вижу личную заслугу Владимира Путина".

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