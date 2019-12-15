Эрдоган пообещал США закрыть базу Инджирлик в случае введения санкций

База Инджирлик будет закрыта для американских военных, если США введут санкции против Анкары. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "А хабер".

11 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Анкара готова рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для США, если они решатся на введение ограничительных мер.

Ранее в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в котором демократы и республиканцы выразили мнение о том, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", что предусматривает введение санкций.