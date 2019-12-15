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Рубрика: В мире

Эрдоган пообещал США закрыть базу Инджирлик в случае введения санкций

База Инджирлик будет закрыта для американских военных, если США введут санкции против Анкары. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала "А хабер".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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11 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Анкара готова рассмотреть возможность закрытия базы Инджирлик для США, если они решатся на введение ограничительных мер.

Ранее в Конгрессе США согласовали на 2020 финансовый год военный бюджет, в котором демократы и республиканцы выразили мнение о том, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 подпадает под положения закона "О противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии", что предусматривает введение санкций.

В мире Ближний Восток Турция

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