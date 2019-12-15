Компания впервые за несколько лет после непрерывного роста вложений так серьезно снижает их объем. В большей степени это связано с прохождением инвестиционного пика в 2019 году, когда были закончены основные этапы строительства газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В меньшей степени, что видно из консервативного прогноза, это является следствием, что компания не ожидает значительных изменений на мировом рынке. В этом году были зафиксированы минимальные за долгий период цены на газ, а котировки барреля нефти Brent колеблются в диапазоне 60-65 долларов.
Последнее объединяет "Газпром" с нефтяными компаниями, инвестпрограммы которых с 2017 года почти не изменяются, а у некоторых и снижаются.
"Во-первых, это объясняется значительной волатильностью мирового рынка, - считает директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков. - Во-вторых, соглашение ОПЕК+ ограничивает добычу, и у компаний нет необходимости в дополнительных инвестициях. В-третьих, фискальная политика в отрасли не способствует осуществлению инвестиций".
Учитывая, что нефтегазовая ресурсная база России с каждым годом ухудшается, а себестоимость добычи растет, подобная стагнация или даже снижение вложений в отрасль может сильно аукнуться ей в будущем. Прирост инвестиций - это гарантия развития. Это освоение месторождений, бурение новых скважин, испытание инновационных технологий, научные изыскания, геологоразведка и строительство инфраструктуры. В условиях, когда в нашей главной для добычи углеводородов провинции - Западной Сибири более половины месторождений уже истощены, а новые территории - Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельф - освоены крайне слабо, дополнительные вложения в отрасль необходимы только для поддержания уровня производства. Можно какое-то время прожить на старых запасах, но рано или поздно объемы добычи начнут падать.
В первую очередь это касается нефтедобывающей сферы. Это подтверждает недавнее заявление главы Минфина России Антона Силуанова, который сказал, что многочисленные льготы и налоговые преференции не повышают инвестиционную активность нефтяных компаний. Большинство экспертов отнеслись, правда, к такой точке зрения весьма скептически, но отсутствие серьезного роста инвестиций в нефтяную отрасль - факт.
"После получения льгот инвестиционная активность возросла более чем в два раза, - рассказали "РГ" в "РуссНефти". - Однако из-за ограничений по росту добычи, связанных с обязательствами РФ по соглашению ОПЕК+, в компании пока не видят возможности по сохранению темпов роста инвестактивности". В "Татнефти", "Сургутнефтегазе", ЛУКОЙЛе и "Газпром нефти" на запрос "РГ" не ответили.
Ситуация парадоксальная. Компании не могут расширять производство, поскольку Россия участвует в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+. В бюджет поступают дополнительные доходы от экспорта нефти в результате относительно высоких котировок барреля на мировом рынке. При этом в слабой инвестиционной активности обвиняют компании, которые не расширяют производство. Далее по кругу. В результате может пострадать развитие отрасли, которая приносит более половины поступлений в казну от экспорта.
В газовой сфере положение немного другое. Серьезный рост инвестиций запланирован у "Новатэк". В 2018 году они увеличились более чем в три раза, до 96 млрд рублей. В 2019 году компания планирует довести вложения до 185-200 млрд рублей. Такой рост связан с серьезной долей в портфеле "Новатэка" проектов по сжижению газа, которые получают большой объем налоговых послаблений. В том числе и для месторождений, признанных ресурсной базой производства сжиженного газа.
"Газпром", по мнению экспертов, также может уже в ближайшие годы перейти к росту инвестиций. Сейчас компания рассматривает возможность строительства еще одного газопровода в Китай через территорию Монголии, а также планирует вкладываться в развитие газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России.