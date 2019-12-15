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Рубрика: Экономика

Нефти проводы

Ограничения добычи тормозят разработку новых месторождений
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8041)
Формируя бюджет на 2020 год, "Газпром" использовал консервативные предпосылки, заложив цену на нефть Urals в размере $57 за баррель, а экспортную цену на газ на уровне 2019 года, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. При этом одобренный правлением объем инвестиционной программы "Газпрома" на 2020 год составил 1,1 трлн рублей. Это на 200 млрд рублей меньше, чем в 2019 году.

Компания впервые за несколько лет после непрерывного роста вложений так серьезно снижает их объем. В большей степени это связано с прохождением инвестиционного пика в 2019 году, когда были закончены основные этапы строительства газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В меньшей степени, что видно из консервативного прогноза, это является следствием, что компания не ожидает значительных изменений на мировом рынке. В этом году были зафиксированы минимальные за долгий период цены на газ, а котировки барреля нефти Brent колеблются в диапазоне 60-65 долларов.

"Газпром" планирует серьезно вкладываться в развитие газодобычи на Ямале и на Востоке России

Последнее объединяет "Газпром" с нефтяными компаниями, инвестпрограммы которых с 2017 года почти не изменяются, а у некоторых и снижаются.

"Во-первых, это объясняется значительной волатильностью мирового рынка, - считает директор по стратегии "Финам" Ярослав Кабаков. - Во-вторых, соглашение ОПЕК+ ограничивает добычу, и у компаний нет необходимости в дополнительных инвестициях. В-третьих, фискальная политика в отрасли не способствует осуществлению инвестиций".

Инвестиции нефтяных компаний отстали от налоговых льгот

Учитывая, что нефтегазовая ресурсная база России с каждым годом ухудшается, а себестоимость добычи растет, подобная стагнация или даже снижение вложений в отрасль может сильно аукнуться ей в будущем. Прирост инвестиций - это гарантия развития. Это освоение месторождений, бурение новых скважин, испытание инновационных технологий, научные изыскания, геологоразведка и строительство инфраструктуры. В условиях, когда в нашей главной для добычи углеводородов провинции - Западной Сибири более половины месторождений уже истощены, а новые территории - Восточная Сибирь, Дальний Восток, шельф - освоены крайне слабо, дополнительные вложения в отрасль необходимы только для поддержания уровня производства. Можно какое-то время прожить на старых запасах, но рано или поздно объемы добычи начнут падать.

В первую очередь это касается нефтедобывающей сферы. Это подтверждает недавнее заявление главы Минфина России Антона Силуанова, который сказал, что многочисленные льготы и налоговые преференции не повышают инвестиционную активность нефтяных компаний. Большинство экспертов отнеслись, правда, к такой точке зрения весьма скептически, но отсутствие серьезного роста инвестиций в нефтяную отрасль - факт.

1,43 триллиона рублей составили инвестиции в нефтедобычу в 2018 году

"После получения льгот инвестиционная активность возросла более чем в два раза, - рассказали "РГ" в "РуссНефти". - Однако из-за ограничений по росту добычи, связанных с обязательствами РФ по соглашению ОПЕК+, в компании пока не видят возможности по сохранению темпов роста инвестактивности". В "Татнефти", "Сургутнефтегазе", ЛУКОЙЛе и "Газпром нефти" на запрос "РГ" не ответили.

Ситуация парадоксальная. Компании не могут расширять производство, поскольку Россия участвует в соглашении о сокращении добычи ОПЕК+. В бюджет поступают дополнительные доходы от экспорта нефти в результате относительно высоких котировок барреля на мировом рынке. При этом в слабой инвестиционной активности обвиняют компании, которые не расширяют производство. Далее по кругу. В результате может пострадать развитие отрасли, которая приносит более половины поступлений в казну от экспорта.

Нефтяные компании не стали больше инвестировать в экономику взамен льгот

В газовой сфере положение немного другое. Серьезный рост инвестиций запланирован у "Новатэк". В 2018 году они увеличились более чем в три раза, до 96 млрд рублей. В 2019 году компания планирует довести вложения до 185-200 млрд рублей. Такой рост связан с серьезной долей в портфеле "Новатэка" проектов по сжижению газа, которые получают большой объем налоговых послаблений. В том числе и для месторождений, признанных ресурсной базой производства сжиженного газа.

"Газпром", по мнению экспертов, также может уже в ближайшие годы перейти к росту инвестиций. Сейчас компания рассматривает возможность строительства еще одного газопровода в Китай через территорию Монголии, а также планирует вкладываться в развитие газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2" Газопровод "Турецкий поток"

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